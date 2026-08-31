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Politico: Franța și Germania propun o reformă a politicii externe a UE. Chestionar trimis către toate statele

Franța și Germania promovează o revizuire a politicii externe a UE. Propunerea este o încercare de a consolida rolul Kajei Kallas, recunoscând în același timp că o mare parte din puterea reală de a conduce politica externă revine Comisiei Europene.
Politico: Franța și Germania propun o reformă a politicii externe a UE. Chestionar trimis către toate statele
Sorina Matei
31 aug. 2026, 13:52, Știri externe
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Kaja Kallas, șefa diplomației UE, ar urma să dobândească puteri extinse pentru a coordona unitățile de politică externă ale Comisiei Europene, inclusiv cele privind migrația și ajutorul pentru dezvoltare, în conformitate cu propunerile înaintate de Paris și Berlin, relatează astăzi Politico.

Lupta pe Serviciul European de Acțiune Externă

Cele două mari capitale ale Europei depun eforturi pentru reforma Serviciului European de Acțiune Externă (SEAE), ramura de politică externă a UE, în contextul în care problemele politice, inteligența artificială și constrângerile bugetare obligă la o regândire completă a modului în care acesta funcționează.

SEAE a  avut de suferit într-un război teritorial  cu Comisia condusă de Ursula von der Leyen — în timp ce un document de dezbatere francez de la începutul acestui an a lansat opțiunea de a-l aduce complet sub autoritatea Comisiei.

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