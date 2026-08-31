Noua propunere

Noul document din partea Franței și Germaniei este o încercare de a consolida rolul lui Kallas, recunoscând în același timp că o mare parte din puterea reală de a conduce politica externă revine Comisiei.

Propunerile prevăd, de asemenea, o oarecare slăbire a SEAE prin mutarea unei părți dintre cei 5.000 de angajați și funcții ale sale către Comisie, pe fondul presiunilor de a reduce drastic bugetul pe termen lung al UE, potrivit a trei diplomați care au vorbit cu POLITICO.

Documentul franco-german va fi în centrul atenției la reuniunea miniștrilor de externe ai UE de marți, la Wicklow, Irlanda.

Nemulțumiri

Nu toată lumea este mulțumită: „O schimbare instituțională majoră în acest moment nu este realistă”, a declarat un diplomat UE, excluzând orice reforme majore înainte de sfârșitul celui de-al doilea mandat al lui von der Leyen, în 2029.

„Să recunoaștem… politica externă a UE funcționează doar dacă statele membre o doresc”, a declarat pentru Brussels Playbook un oficial UE, căruia i s-a acordat anonimatul pentru a vorbi liber . „Mutarea unor echipe de la SEAE la Comisie nu va rezolva situația din Orientul Mijlociu și nici nu va opri războiul Rusiei.”

„UE ar avea o influență mai mare la nivel global dacă am alinia mai bine instrumentele pe care le avem – de la diplomație la politicile privind vizele, comerț, ajutor și misiunile UE – la urmărirea intereselor europene. Înaltul Reprezentant al UE [Kallas] poate oferi această direcție strategică, având în vedere legătura sa cu Consiliul”, a declarat oficialul.

Propuneri către capitalele UE

Între timp, Kallas a trimis capitalelor un scurt chestionar prin care le solicită opiniile și intenționează să facă niște „propuneri inițiale” în această săptămână, potrivit oficialului UE.

Cele cinci „întrebări directoare” urmăresc feedback cu privire la modul în care:

1) UE poate deveni un „actor extern global mai asertiv din punct de vedere strategic”;

2) SEAE poate obține mai multă valoare de pe urma celor 145 de delegații ale sale;

3) își poate îndeplini mandatul prevăzut în tratat;

4) își poate eficientiza structura instituțională împreună cu Comisia și Consiliul

5) poate contribui mai eficient la discuțiile liderilor.

Însă Kallas vrea să aștepte până când noua sa echipă de conducere, inclusiv noul secretar general Kajsa Ollongren, va fi numită înainte de a face mișcări majore, a declarat oficialul UE.