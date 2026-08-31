Nicușor Dan, distincții speciale acordate cu ocazia Zilei Limbii Române. INALCO Paris a primit Ordinul „Meritul Cultural”

Președintele României, Nicușor Dan, a semnat luni un decret de decorare, cu ocazia Zilei Limbii Române, a anunțat Administrația Prezidențială. Distincțiile au fost acordate pentru „promovarea limbii române în Republica Franceză” și pentru „contribuția la aprofundarea relației bilaterale”.

Una dintre distincții a fost acordată Institutului Național de Limbi și Civilizații Orientale (INALCO) din Paris. Instituția a primit Ordinul „Meritul Cultural” în grad de Ofițer, Categoria F – „Promovarea culturii”.

Administrația Prezidențială a transmis că decorarea vine ca o recunoaștere a rolului pe care institutul îl are în promovarea limbii și culturii române în Franța, dar și în dezvoltarea legăturilor dintre cele două țări.

De asemenea, Nicușor Dan i-a conferit Ordinul „Meritul Cultural” în grad de Cavaler, Categoria F – „Promovarea culturii”, profesorului universitar doctor Alexandru-Daniel Mardale, șeful Catedrei de limba română de la INALCO Paris.

Cele două decorații au fost acordate cu ocazia Zilei Limbii Române, sărbătorită anual la 31 august. Președintele a transmis luni și un mesaj cu ocazia acestei sărbători, precizând că limba și cultura română trebuie să fie sărbătorite peste hotare.

„Astăzi sărbătorim Ziua Limbii Române, într-un moment cu o semnificație aparte: pentru prima dată aniversăm împreună în trei țări, România, Republica Moldova și Ucraina”, a transmis Nicușor Dan.