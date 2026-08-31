Prima pagină » Politic » Oana Țoiu, la Reuniunea Anuală a Diplomației Române: Miza României nu este să se adăpostească, ci să înainteze

Oana Țoiu, la Reuniunea Anuală a Diplomației Române: Miza României nu este să se adăpostească, ci să înainteze

Oana Țoiu a participat luni la Reuniunea Anuală a Diplomației Române, unde a avut un discurs în deschiderea evenimentului. În fața a 200 de diplomați, ministra de Externe a vorbit despre relațiile cu UE și SUA.
Oana Țoiu, la Reuniunea Anuală a Diplomației Române: Miza României nu este să se adăpostească, ci să înainteze
Sursa foto: Facebook/ Oana Țoiu
Coralia Frigea
31 aug. 2026, 13:22, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Oana Țoiu, ministru interimar al Afacerilor Externe, a participat luni, 31 august, la Reuniunea Anuală a Diplomației Române, desfășurată la Palatul Parlamentului. În fața a 200 de diplomați și consuli, reprezentanta Guvernului a ținut un discurs, în deschiderea evenimentului.

„Reperele noastre de politică externă rămân ferme, dar ele trebuie adaptate activ. Nu trebuie și nu avem de făcut o alegere între pilonii noștri: rămânem o ancoră puternică între UE și SUA, investind constant în parteneriatul transatlantic în timp ce NATO și postura americană pe continent se revizuiesc. Europa, la rândul său, este mai mult decât un cadru, este un amplificator al securității și prosperității noastre pe termen lung”, a declarat Oana Țoiu, într-o postare pe Facebook.

Ministra de Externe a subliniat obiectivele instituției pe care o conduce, dar și ce a făcut bine în materie de diplomație:

  • România coordonează grupul „Prietenii Coeziunii” pentru ca viitorul buget al UE să răspundă nevoilor noastre directe;
  • Performanță istorică pentru aderarea la OCDE;
  • În fața riscurilor crescute ne-am consolidat profilul de furnizor de securitate la Marea Neagră
  • Conectivitate strategică;
  • Ne exercităm activ viziunea strategică prin președințiile pe care le deținem în prezent în formatul Inițiativei Central Europene (ICE);
  • Suntem alături de cetățeni și Diaspora.

La reuniune au participat șefii misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale României, dar și persoane importante din MAE și oficiali români.

Recomandarea video

GALERIE FOTO „Unele glume se scriu singure”. Festival de memeuri pe rețele sociale după ce „Armada AUR” s-a plimbat cu „Prințesa Dunării” pe lacul de acumulare de la Porțile de Fier 1
G4Media
Pădurea „Gheorghe Hagi”: cum arată „stadionul” din Constanța la 3 ani după demolare și zeci de promisiuni pentru startul lucrărilor
GSP.ro
Vremea se schimbă radical la început de toamnă. ANM a emis prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni
Gandul
Ea este Elena, tânăra care a murit înecată în Marea Neagră. Și iubitul ei s-a stins în același mod
Cancan
Majorat de 5 stele pentru Bebeto! Anamaria Prodan, în lacrimi la petrecerea fiului ei! Reghe a lipsit
Prosport
Noile scenarii ale guvernării, dependente de viteza lui Nicușor Dan: încet sau foarte încet. „Fără slugile PSD”
Libertatea
Alina Pușcău a ajuns din nou la spital! Cum se simte după cea de-a doua ședință de tratament împotriva cancerului
CSID
Cum s-a circulat în prima zi pe noua secțiune din A7 de pe AUTOSTRADA MOLDOVEI? VIDEO
Promotor
ANALIZĂ. 31 august, deadline istoric pentru PNRR-urile din UE: Cine sunt campionii și codașii?/ Care e țara cu scor perfect, care e cea care a primit cei mai mulți bani și cine a rămas în urmă/ Cum stă România?
Economedia