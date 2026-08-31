Oana Țoiu, la Reuniunea Anuală a Diplomației Române: Miza României nu este să se adăpostească, ci să înainteze

Oana Țoiu, ministru interimar al Afacerilor Externe, a participat luni, 31 august, la Reuniunea Anuală a Diplomației Române, desfășurată la Palatul Parlamentului. În fața a 200 de diplomați și consuli, reprezentanta Guvernului a ținut un discurs, în deschiderea evenimentului.

„Reperele noastre de politică externă rămân ferme, dar ele trebuie adaptate activ. Nu trebuie și nu avem de făcut o alegere între pilonii noștri: rămânem o ancoră puternică între UE și SUA, investind constant în parteneriatul transatlantic în timp ce NATO și postura americană pe continent se revizuiesc. Europa, la rândul său, este mai mult decât un cadru, este un amplificator al securității și prosperității noastre pe termen lung”, a declarat Oana Țoiu, într-o postare pe Facebook.

Ministra de Externe a subliniat obiectivele instituției pe care o conduce, dar și ce a făcut bine în materie de diplomație:

România coordonează grupul „Prietenii Coeziunii” pentru ca viitorul buget al UE să răspundă nevoilor noastre directe;

Performanță istorică pentru aderarea la OCDE;

În fața riscurilor crescute ne-am consolidat profilul de furnizor de securitate la Marea Neagră

Conectivitate strategică;

Ne exercităm activ viziunea strategică prin președințiile pe care le deținem în prezent în formatul Inițiativei Central Europene (ICE);

Suntem alături de cetățeni și Diaspora.

La reuniune au participat șefii misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale României, dar și persoane importante din MAE și oficiali români.