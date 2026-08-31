HUAWEI MatePad Air: Productivitate la nivel de PC, într-o tabletă subțire și ușoară, care îți oferă flexibilitate și confort (P)

Dispozitivul care îți poate aduce un echilibru între productivitate, portabilitate și confort este noua tabletă HUAWEI MatePad Air, disponibilă acum în HUAWEI Store.

O tabletă care are designul subțire în ADN

MatePad Air este ca un partener de lucru și de creație la care poți apela oriunde și oricând. Cu o greutate de 509 grame și o grosime de 5,3 mm, noua tabletă HUAWEI va avea loc cu siguranță în geanta sau rucsacul tău.

Dispozitivul are un ecran OLED și vine cu o configurație internă diferită, ecranul fiind montat direct pe carcasă. Acest design inovator are ca rezultat reducerea semnificativă a greutății și grosimii tabletei, optimizând în același timp spațiul intern.

În ciuda designului său subțire și ușor, HUAWEI MatePad Air este un dispozitiv durabil. Cu un corp realizat integral din metal, tableta a fost gândită pentru a face față utilizării intense de zi cu zi și rezistă chiar și situațiilor neprevăzute, ca cea în care un copil s-ar așeza accidental pe ea.

Ecran generos și claritate indiferent de condițiile de iluminare

Pentru noua sa tabletă, HUAWEI propune un ecran OLED PaperMatte de 12 inci, cu o rezoluție de 2,8K, și o luminozitate maximă de 1.200 niți. Sunt caracteristici care îți permit să lucrezi sau să citești de pe tabletă chiar și în lumina puternică a soarelui, fără să simți vreun disconfort. În plus, raportul ecran-corp de 92% îți oferă o experiență de utilizare și mai captivantă când vine vorba despre lectură, vizionarea videoclipurilor și activitățile creative.

În același timp, HUAWEI MatePad Air suportă gama de culori de calitate cinematografică P3 care, în comparație cu tradiționala sRGB, acoperă o paletă mai largă de culori, reproduce nuanțele de roșu și verde cu mai multă precizie și oferă imagini mai bogate și mai vii.

Strălucirea perlată a unui dispozitiv high-tech

Dincolo de culorile redate de ecranul PaperMatte, noua tabletă HUAWEI atrage atenția și datorită strălucirii perlate a carcasei sale. Finisajul, care își schimbă aspectul în funcție de lumină și de unghiul din care este privit, a fost obținut printr-o tehnologie de e-coating, un proces utilizat frecvent în industria aerospațială și în cea auto. Cu acest aspect delicat, tableta MatePad Air este disponibilă în trei variante de culoare: Airy Blue, Sakura Pink și White.

Un set de soluții pentru muncă mai eficientă

Deși, la prima vedere, inspiră delicatețe, tableta HUAWEI MatePad Air are capacitatea să-ți ofere performanțe similare lucrului cu un PC. Totul, datorită aplicațiilor precum HUAWEI Notes și GoPaint, și accesoriilor ca M-Pencil Pro și tastatura Smart Magnetic. Este un set complet de elemente dedicate productivității și creativității, pe care te poți baza de la primele idei pe care le notezi despre un proiect și până în momentul în care l-ai finalizat și vrei să partajezi conținutul.

HUAWEI Notes este o aplicație ideală pentru studiu, indiferent că iei notițe în sala de clasă sau te pregătești pentru un examen, dar și pentru redactarea rapoartelor unor ședințe sau, pur și simplu, pentru organizarea informațiilor. Ai la dispoziție notițe editabile pe care le poți personaliza așa cum îți dorești.

La rândul său, GoPaint este potrivită pentru orice scenariu creativ vrei să dezvolți. Aplicația de pictură a HUAWEI include o bibliotecă extinsă și profesională de pensule, cu peste 150 de opțiuni și peste 80 de parametri personalizabili. Astfel, ai acces la instrumente ca pensula 3D cu efect de ulei, pensula „True-color”, „Fluid” sau „Splatter”. GoPaint vine și cu funcția „Animation” prin care lucrările tale pot prinde viață, cadru cu cadru.

Orice aplicație alegi, interacțiunea ta cu HUAWEI MatePad Air va fi mult mai simplă dacă folosești și stylus-ul M-Pencil Pro și tastatura Smart Magnetic, fabricată din materiale prietenoase cu pielea și rezistente la pete.

Creat printr-un proces de gravare la nivel nano de înaltă precizie, ecranul PaperMatte al tabletei combină tehnologiile Anti-Glare (anti-strălucire), adică o suprafață mată și texturată, care dispersează lumina ce cade pe ecran, respectiv Anti-Reflection (reflexii reduse), cu o experiență de scriere similară cu cea pe hârtie, pentru a îmbunătăți atât confortul, cât și ușurința în utilizare.

Sunete de înaltă calitate

Cu HUAWEI MatePad Air vei avea parte și de o experiență audio premium, pentru că tableta este dotată cu un sistem crossover cu șase difuzoare și o unitate inovatoare de bas cu patru drivere. Fie că asculți muzică sau vizionezi un serial, MatePad Air va reda de fiecare dată un bas puternic, voci clare și frecvențe înalte, medii și joase bine echilibrate.

Autonomie extinsă a bateriei

Noua tabletă HUAWEI este dotată cu o baterie de capacitate mare – 10.100 mAh – care asigură până la 16 ore de redare video HDR locală și aproximativ 10 ore de redare video online. Cu alte cuvinte, nu trebuie să ai în permanență o priză la îndemână ca să urmărești până la capăt conținutul tău preferat. De asemenea, HUAWEI MatePad Air suportă tehnologia SuperCharge Turbo de 66 W, astfel că în doar o jumătate de oră se poate încărca până la 42% și ajunge la încărcarea completă în 85 de minute.

Alege MatePad Air și ai parte de beneficii surpriză în HUAWEI Store

Tableta HUAWEI MatePad Air este disponibilă în magazinul online HUAWEI Store și în rețeaua partenerilor autorizați începând din data de 25 august, la prețul de 3.999 lei. În timpul perioadei promoționale care se desfășoară până pe 28 septembrie, poți achiziționa MatePad Air 8GB + 256 GB, în variantele Airy Blue și Sakura Pink, alături de HUAWEI M-Pencil Pro, și vei primi un cupon în valoare de 250 de lei, 10 ori puncte HUAWEI, precum și pachetul Care Plan, cu servicii de protecție extinse pentru tableta ta, disponibile în detaliu pe pagina de suport.

La achiziția MatePad Air 8GB + 256 GB, în variantele Airy Blue și White, alături de tastatura Smart Magnetic, primești un cupon de 200 de lei, un mouse cadou, 10 ori puncte HUAWEI, pachetul Care Plan și poți cumpăra M-Pencil Pro la prețul special de 249 de lei.