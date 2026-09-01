Noul rege al Norvegiei depune jurământul în Parlament după moartea regelui Harald

Noul monarh va promite să respecte Constituția și legile țării, în cadrul unei ceremonii care marchează oficial începutul domniei sale.

Regele Harald a murit vineri, la vârsta de 89 de ani. În zilele care au urmat, zeci de mii de norvegieni s-au deplasat la Palatul Regal pentru a-i aduce un ultim omagiu. Oamenii au depus flori, desene, lumânări și steaguri și au transmis mesaje de apreciere pentru fostul suveran.

Haakon a vorbit despre tatăl său ca despre „un tată minunat”, în primul său discurs adresat națiunii în calitate de rege, titrează Reuters.

Regele Haakon al VIII-lea depune jurământul în Parlamentul Norvegiei

Ceremonia va avea loc în sala Parlamentului, care are 169 de locuri, și va începe la ora 11:00 (ora 14:00, ora României, n.r.). Evenimentul va sublinia caracterul de monarhie constituțională al Norvegiei.

Conform Constituției, regele Haakon va declara că promite și jură să conducă Regatul Norvegiei în conformitate cu Constituția și legile țării.

La ceremonie va participa și soția sa, regina Mette-Marit, în vârstă de 53 de ani. Ea se recuperează după un transplant pulmonar realizat cu succes în luna iunie. Mette-Marit îi va fi alături noului rege, așa cum regina Sonja a fost prezentă la depunerea jurământului de către Harald în 1991.

Vor participa, de asemenea, copiii cuplului regal, prințesa moștenitoare Ingrid Alexandra, în vârstă de 22 de ani, și prințul Sverre Magnus, în vârstă de 20 de ani, precum și regina Sonja, în vârstă de 89 de ani.

Regele Haakon al VIII-lea, susținut de majoritatea norvegienilor

Haakon a devenit automat rege în momentul morții tatălui său. Norvegia nu va organiza o încoronare, deoarece această practică a fost abolită în 1908.

Monarhia se bucură în continuare de un sprijin important în rândul populației. Potrivit unui sondaj Norstat realizat pentru postul NRK și publicat marți, 72% dintre norvegieni susțin monarhia, în timp ce 20% preferă o republică sau o altă formă de guvernare. În luna mai, sprijinul pentru monarhie era de 64%.

După ceremonia din Parlament, publicul va putea să-i aducă un ultim omagiu regelui Harald. Sicriul fostului suveran va rămâne depus în capela Palatului Regal până pe 8 septembrie.

Funeraliile regelui Harald vor avea loc la Oslo pe 9 septembrie, iar la ceremonie sunt așteptați șefi de stat din întreaga lume.