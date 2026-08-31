Fiul cel mare al reginei Norvegiei, plasat în arest la domiciliu, va participa la înmormântarea regelui Harald

Anunțul a fost făcut luni de către poliția din Norvegia.

„Parchetul a decis că cererile lui Høiby de permisiune legate de deces ar trebui aprobate”, a declarat procurorul de poliție Oda Karterud pentru AFP.

Va participa la înmormântarea de săptămâna viitoare

„A fost acordată o permisiune… pentru înmormântarea din 9 septembrie”, a adăugat procurorul.

De asemenea, i s-a acordat permisiunea de a participa la depunerea sicriului regelui la capela Palatului, luni seară.

Regele Harald al V-lea a murit vineri, la vârsta de 89 de ani, la Spitalul Național din Oslo.

În iunie, Marius Borg Høiby a fost condamnat la patru ani de închisoare pentru viol.

Fiul cel mare al reginei Mette-Marit a fost acuzat de agresiune sexuală asupra a patru femei care dormeau sau nu au putut să reziste, între 2018 și 2024.

El a mai fost acuzat și de alte infracțiuni minore, inclusiv agresiune, infracțiuni legate de droguri și încălcarea unui ordin de restricție.

Marius Borg Høiby a negat acuzațiile

Høiby negase acuzațiile de viol, dar recunoscuse câteva infracțiuni minore.

Cazul a generat o atenție internațională intensă, din cauza legăturii lui Høiby cu familia regală. Fiul cel mare nu deține niciun titlu regal și nu are nicio îndatorire oficială. Însă, este fiul prințesei moștenitoare Mette-Marit dintr-o relație anterioară căsătoriei acesteia cu prințul moștenitor Haakon.

După moartea regelui Harald, Haakon îi va lua locul pe tron.