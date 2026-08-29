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Imagini emoționante din Norvegia. Sicriul regelui Harald V a ajuns la Palatul Regal, înconjurat de mii de oameni

Mii de oameni au ieșit pe străzi pentru a-și lua rămas-bun de la regele Harald V, care a murit vineri, la 89 de ani. În fața Palatului Regal din Oslo, în Norvegia, s-a format o adevărată mare de flori în memoria suveranului.
Imagini emoționante din Norvegia. Sicriul regelui Harald V a ajuns la Palatul Regal, înconjurat de mii de oameni
Photo: Thomas Andersen/NTB/dpa
Cosmin Pirv
29 aug. 2026, 09:17, Știri externe
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Regele Harald V al Norvegiei a murit vineri, 28 august, la vârsta de 89 de ani, la Spitalul Național din Oslo. Moartea suveranului a declanșat o amplă reacție de tristețe în Norvegia.

Vineri seara, sicriul regelui a fost transportat de la capela spitalului către Palatul Regal. Cortegiul funerar a traversat centrul capitalei, în timp ce oamenii s-au adunat de-a lungul traseului.

Norvegienii au venit să-și ia rămas-bun de la monarhul care a domnit aproape 35 de ani. Mulți au adus flori, pe care le-au depus în fața Palatului Regal, transformând zona într-o mare de buchete.

La sosirea cortegiului, atmosfera a fost una solemnă. Oamenii au aplaudat și au urmărit în liniște trecerea sicriului.

La Palatul Regal, sicriul lui Harald V a fost depus pe catafalc, unde va putea fi văzut de public înaintea funeraliilor.

Harald V a devenit rege al Norvegiei în 1991, după moartea tatălui său, regele Olav V. În cei aproape 35 de ani de domnie, a devenit una dintre cele mai populare figuri publice ale țării.

Funeraliile regelui Harald V vor avea loc la Oslo, în cadrul ceremoniei oficiale organizate de Casa Regală a Norvegiei.

Haakon VIII, cel mai tânăr rege din Europa

După moartea lui Harald V, tronul Norvegiei a revenit fiului său, Haakon, care a devenit rege sub numele de Haakon VIII.

La câteva ore după decesul tatălui său, noul șef al statului a convocat primul său consiliu de stat pentru a proclama oficial moartea regelui Harald și pentru a-și anunța numele de domnie.

Haakon al VIII-lea, în vârstă de 53 de ani, devine cel mai tânăr rege din Europa. Soția sa, Mette-Marit, în vârstă de 52 de ani, devine regină a Norvegiei, potrivit publicației Histoires Royales.

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