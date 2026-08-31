A fost bijuteria comerțului croat, acum ajunge la licitație: prețul de pornire, mult sub investiția inițială

Centrul comercial Rouse’s Designer Outlet, gândit inițial ca principala destinație de shopping din nord-vestul Croației, va fi scos la licitație. Motivul este o datorie de peste 12 milioane de euro acumulată de proprietarul proprietății.

Deschis în 2008, centrul a fost primul outlet din Croația și a fost susținut de grupul austriac Deiland, prin compania Rozis Unus.

Potrivit Forbes, problemele financiare au apărut aproape imediat după inaugurare.

UniCredit Bank Austria a început o procedură de executare silită împotriva Rozis Unus, în legătură cu un împrumut garantat printr-o ipotecă pe proprietate. Valoarea centrului a fost estimată la 13,95 milioane de euro. Licitația este programată pentru 4 noiembrie, cu un preț de pornire de 11,16 milioane de euro.

Dacă niciun cumpărător nu se prezintă la prima rundă, prețul de pornire va fi redus cu o cincime la licitația următoare.

Vânzarea nu se limitează la clădirea principală a centrului comercial. La licitație vor fi scoase în total 17 clădiri comerciale, o curte, o parcare, pajiști, un drum de acces și mai multe substații electrice aferente complexului.

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Proiectul inițial era mult mai ambițios decât ceea ce a rezultat în cele din urmă. Planurile prevedeau până la 100 de magazine în prima fază, cu posibilitatea unei extinderi ulterioare, iar investiția totală a grupului austriac a fost estimată la aproximativ 50 de milioane de euro.

Dificultățile au început curând după deschidere. În noiembrie 2008, centrul a fost închis, deoarece unele magazine nu îndeplineau nici standardele tehnice minime. Complexul s-a redeschis în luna decembrie a aceluiași an, însă atunci au apărut primele semnale privind problemele de finanțare ale proiectului.

De-a lungul timpului, numărul vizitatorilor nu a atins nivelul estimat inițial de investitori, iar numărul magazinelor active în incintă a scăzut constant. S-a discutat și despre o transformare completă a complexului, pentru a-i găsi o nouă destinație, însă, potrivit Forbes Croația, aceste planuri nu au fost puse în practică.