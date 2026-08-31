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Cel puțin 11 persoane, dintre care opt copii, au murit în urma unei explozii la o fabrică de artificii din India

O explozie la o fabrică de artificii din India a dus la moartea a cel puțin 11 persoane. Explozia a provocat prăbușirea mai multor case învecinate, unde locuiau majoritatea victimelor.
Cel puțin 11 persoane, dintre care opt copii, au murit în urma unei explozii la o fabrică de artificii din India
Sursa foto: Pixabay
Ioana Târziu
31 aug. 2026, 20:46, Știri externe
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Explozia a avut loc în nordul Indiei, în districtul Kaushambi. Aceasta a provocat prăbușirea mai multor case din apropiere, unde locuiau majoritatea victimelor, potrivit presei indiene citate de AFP.

Copiii care au murit aveau vârste cuprinse între 4 și 13 ani.

Un ofițer de poliție, Satnarayan Prajapat, a confirmat numărul morților.

La momentul actual, nu se cunoaște cauza incidentului.

Accidentele industriale sunt frecvente în India, potrivit sursei citate. Ele au loc adesea din cauza nerespectării reglementărilor de siguranță.

În martie, 17 persoane au fost ucise într-un incendiu la o fabrică de artificii. În aprilie, opt persoane au murit când un depozit de artificii a luat foc.

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