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Dolly Parton a fost înmormântată alături de soțul ei. Anunțul a fost făcut de strănepoata cântăreței

Cântăreața Dolly Parton a fost dusă pe ultimul drum în cadrul unei înmormântări private, în familie. Artista a fost înmormântată alături de soțul ei, Carl Dean.
Dolly Parton a fost înmormântată alături de soțul ei. Anunțul a fost făcut de strănepoata cântăreței
Ioana Târziu
31 aug. 2026, 19:10, Știrile zilei
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Dolly Parton a fost înmormântată vineri la Nashville, în cadrul unor funeralii private, unde a participat familia artistei.

Potrivit BBC, anunțul a fost făcut de strănepoata legendei muzicale, Lainey Parton.

Înmormântată lângă soțul ei

Ea a fost plasată lângă regretatul ei soț, Carl Dean, la Woodlawn Memorial Park și Mausoleum din orașul din Tennessee.

Un necrolog postat de Woodlawn Memorial Park and Mausoleum a amintit de „muzica ei atemporală și compozițiile ei prolifice, dar și de umorul, căldura și bunătatea ei care ne-au făcut să ne simțim pe toți ca o familie”.

Dolly Parton Mural at Spot 5 on August 25, 2026 in Nashville, TN. Photo byTammie Arroyo / AFF/ABACAPRESS.COM

„Moștenirea lui Dolly Parton este una de iubire, bunătate și rezistență. Cu o carieră de șapte decenii, ea a inspirat mai multe generații de artiști și fani cu muzica sa și cu un angajament neclintit de a face lumea un loc mai bun”, se mai arată în necrolog.

Familia cere donații în loc de flori

De asemenea, mai este menționat faptul că, „în loc de flori, familia solicită donații către Biblioteca Imaginației a lui Dolly Parton.” Biblioteca Imaginației a fost proiectul lui Parton de a trimite cărți gratuite copiilor mici.

Dolly Parton tributes at the gates of her Tennessee home on August 25, 2026 in Brentwood, TN. Photo byTammie Arroyo / AFF/ABACAPRESS.COM

Sâmbătă, una dintre nepoatele lui Parton, Jada Star, a susținut un concert tribut la Grand Ole Opry House din Nashville, considerată casa muzicii country.

Mai mult, guvernatorul statului Tennessee a anunțat că intenționează să numească Aeroportul Internațional Nashville după Dolly Parton.

Piesa „9 to 5” este pe cale să ajungă pe primul loc în topul single-urilor din această săptămână în Marea Britanie, potrivit Official Chart Company. Fanii au ascultat-o ​​în număr mare după moartea lui Parton, mai menționează sursa citată.

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