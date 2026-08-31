Dolly Parton a fost înmormântată alături de soțul ei. Anunțul a fost făcut de strănepoata cântăreței

Dolly Parton a fost înmormântată vineri la Nashville, în cadrul unor funeralii private, unde a participat familia artistei.
Potrivit BBC, anunțul a fost făcut de strănepoata legendei muzicale, Lainey Parton.
Ea a fost plasată lângă regretatul ei soț, Carl Dean, la Woodlawn Memorial Park și Mausoleum din orașul din Tennessee.
Un necrolog postat de Woodlawn Memorial Park and Mausoleum a amintit de „muzica ei atemporală și compozițiile ei prolifice, dar și de umorul, căldura și bunătatea ei care ne-au făcut să ne simțim pe toți ca o familie”.
„Moștenirea lui Dolly Parton este una de iubire, bunătate și rezistență. Cu o carieră de șapte decenii, ea a inspirat mai multe generații de artiști și fani cu muzica sa și cu un angajament neclintit de a face lumea un loc mai bun”, se mai arată în necrolog.
De asemenea, mai este menționat faptul că, „în loc de flori, familia solicită donații către Biblioteca Imaginației a lui Dolly Parton.” Biblioteca Imaginației a fost proiectul lui Parton de a trimite cărți gratuite copiilor mici.
Sâmbătă, una dintre nepoatele lui Parton, Jada Star, a susținut un concert tribut la Grand Ole Opry House din Nashville, considerată casa muzicii country.
Mai mult, guvernatorul statului Tennessee a anunțat că intenționează să numească Aeroportul Internațional Nashville după Dolly Parton.
Piesa „9 to 5” este pe cale să ajungă pe primul loc în topul single-urilor din această săptămână în Marea Britanie, potrivit Official Chart Company. Fanii au ascultat-o în număr mare după moartea lui Parton, mai menționează sursa citată.