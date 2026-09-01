Curtea Supremă permite Casei Albe să continue construcția sălii de bal a lui Trump

Recenta decizie luată de Curtea Supremă a SUA cu un vot de 5-4 al judecătorilor înlocuiește un ordin temporar emis la începutul acestei luni, cu puțin timp înainte ca o suspendare ordonată de instanță să intre în vigoare, potrivit AP.

Ordinul temporar a fost semnat de președintele Curții Supreme, John Roberts, însărcinat cu soluționarea apelurilor din partea capitalei. Însă acesta nu a fost de acord public cu ultima decizie, scriind un vot de dezacord ferm în care afirma că proiectul este probabil ilegal, deoarece nu a fost aprobat de Congres.

„Decizia de astăzi nu este o victorie pentru separarea puterilor în stat”, a scris Roberts. Cei trei judecători cu înclinații liberale ai curții au fost de acord.

Preocupări legate de securitatea națională

Majoritatea, pe de altă parte, a constatat că National Trust for Historic Preservation probabil nu avea dreptul legal de a contesta proiectul.

Ordinul nesemnat a făcut referire la argumentele guvernului conform cărora sala de bal ar aborda preocupările legate de securitatea națională prin protejarea unei instalații militare subterane planificate și oferirea unei structuri mai sigure pentru evenimente mari decât corturile folosite în prezent.

Prin contrast, „singurul prejudiciu pe care Trustul îl invocă este ofensa pe care o va suferi unul dintre membrii săi din cauza faptului că va trebui să vizualizeze o structură de «scară», «înălțime» și «masă» așa cum intenționează guvernul”, se afirmă în acesta.