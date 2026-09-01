Rusia va anunța un nou ambasador în Marea Britanie. Moscova respinge speculațiile privind retrogradarea relațiilor diplomatice

Informația a fost transmisă marți de Ministerul rus de Externe. Purtătoarea de cuvânt a instituției, Maria Zaharova, a precizat că numirea ambasadorului este prerogativa președintelui Vladimir Putin, iar procedura de desemnare nu este una publică.

Declarațiile vin la câteva săptămâni după plecarea lui Andrei Kelin, care a ocupat funcția de ambasador al Rusiei la Londra timp de peste șapte ani. Plecarea acestuia, în luna iulie, a alimentat speculațiile din presa britanică și rusă potrivit cărora Moscova ar intenționa să reducă nivelul relațiilor diplomatice cu Marea Britanie, scrie Reuters.

Ambasada Rusiei la Londra a respins anterior aceste informații.

Rusia va numi un nou ambasador în Marea Britanie

Maria Zaharova a subliniat că decizia privind succesorul lui Kelin îi aparține lui Vladimir Putin și că autoritățile ruse vor comunica numele noului ambasador atunci când procedura va fi finalizată.

Purtătoarea de cuvânt a descris perioada în care Andrei Kelin a ocupat funcția drept una extrem de dificilă pentru relațiile dintre cele două țări. Potrivit acesteia, ambasadorul rus și-a desfășurat activitatea „în fața eforturilor britanice de a demonta complet relațiile bilaterale”.

Plecarea lui Kelin a avut loc într-un context în care Rusia și Marea Britanie se află în tabere opuse în ceea ce privește războiul din Ucraina.

Rusia și Marea Britanie, în conflict diplomatic pe tema Ucrainei

Marea Britanie este unul dintre principalii aliați europeni ai Ucrainei și îi furnizează armament destinat luptei împotriva forțelor ruse. Printre echipamentele oferite Kievului se numără rachete și drone.

Tensiunile au crescut și mai mult în ultimele săptămâni. Rusia a avertizat luna trecută Marea Britanie că aceasta ar putea suporta consecințe, fără să precizeze exact natura acestora, după ce drone furnizate de britanici au fost folosite de Ucraina în atacuri asupra teritoriului rus.

În acest context, numirea unui nou ambasador rus la Londra este urmărită cu atenție, deoarece postul diplomatic reprezintă unul dintre principalele canale oficiale de comunicare dintre cele două state.

Deocamdată, Moscova nu a indicat când va fi anunțat succesorul lui Andrei Kelin și nici dacă noua numire va fi însoțită de modificări în statutul relațiilor diplomatice dintre Rusia și Marea Britanie.