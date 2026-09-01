Soția lui Benjamin Netanyahu stârnește un val de indignare după ce a acuzat un general din opoziție că știa de atacul Hamas din 7 octombrie

Sara Netanyahu a afirmat că Yair Golan, un general în rezervă care conduce partidul „Democrații”, era „deja îmbrăcat și pregătit” în dimineața zilei de 7 octombrie 2023, în timp ce alte persoane, inclusiv premierul Benjamin Netanyahu, nu ar fi știut ce urma să se întâmple, notează AFP.

Reacții vehemente din partea opoziției

Declarațiile au provocat reacții dure din partea opoziției. Partidul lui Yair Golan a calificat afirmațiile drept „josnice și mincinoase” și a condamnat răspândirea teoriilor conspirației privind presupusa implicare sau cunoaștere prealabilă a atacului.

„Răspândirea teoriilor conspirației la adresa generalului Yair Golan și denigrarea actelor sale de eroism din 7 octombrie depășesc o linie roșie, la limita nebuniei”, au transmis democrații.

La declarațiile Sarei Netanyahu a reacționat și Gadi Eizenkot, liderul partidului Yashar și unul dintre principalii adversari politici ai lui Benjamin Netanyahu.

Acesta a condamnat „teoria trădării”, subliniind că zvonul este propagat de cercul premierului.

Teoria conspirației și războiul din Gaza

Afirmațiile vin într-un context politic tensionat, cu alegeri parlamentare așteptate să fie disputate. Potrivit unui sondaj, 40% dintre israelieni și 63% dintre votanții coaliției de guvernare consideră că atacul din 7 octombrie 2023 a fost posibil din cauza unei trădări.

În urma atacului terorist coordonat de Hamas, 1221 de israelieni și-au pierdut viața și 251 au fost luați ostatici în Fâșia Gaza.

Ofensiva israeliană declanșată ulterior în enclava palestiniană a provocat peste 73.000 de morți, până la implementarea unui armistițiu în octombrie 2025. În ciuda armistițiului, IDF a lansat mai multe atacuri asupra Gazei, provocând moartea a aproximativ o mie de palestinieni.