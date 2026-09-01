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Actorul Tom Hardy lansează primul său album de muzică rap

Actorul Tom Hardy și-a lansat primul album sub numele Frankie Pulitzer pe 28 august. O compilație de cincisprezece melodii în care face referire la numeroase personaje și scene emblematice din cinematografie.
Actorul Tom Hardy lansează primul său album de muzică rap
Mediafax Foto
Laurentiu Marinov
01 sept. 2026, 13:10, Știri externe
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Există doar un mic pas între cinema și muzică. După ce i-a interpretat pe șefii din Peaky Blinders  și pe antieroul din Venom, Tom Hardy se apucă serios de rap, potrivit Le Figaro.

La 48 de ani, actorul britanic își lansează primul album de studio sub pseudonimul misteriosului bărbat mascat Frankie Pulitzer, nume de scenă pe care îl folosește din ianuarie 2025. Pentru a marca ocazia, a dezvăluit nu mai puțin de cincisprezece piese în colaborare cu celebra trupă hip-hop americană Czarface, unul dintre membrii căreia, Inspectah Deck, fiind o fostă vedetă a trupei  Wu-Tang Clan.

Actorul-muzician îmbrățișează pe deplin genul

Timp de peste patruzeci și șapte de minute, Tom Hardy demonstrează că talentul său se extinde mult dincolo de platourile de filmare. Afinitatea sa pentru rap nu este nimic nou. La începutul anilor 2000, cânta deja rap sub pseudonimul Tommy No. 1, așa cum amintește The Guardian. Fanii săi au descoperit și videoclipuri cu el cântând rap pe străzi pe YouTube, de acum paisprezece ani. Aici, pe albumul Czarface Meets Frankie Pulitzer, actorul-muzician îmbrățișează pe deplin genul. Își pune sufletul în el, adoptând flow-ul marilor rapperi din mahalalele New York-ului.

Face referiri la cinematografie

Tom Hardy nu a uitat legătura sa cu cinematografia. Artistul profită de această libertate muzicală pentru a face numeroase referințe la lumea filmului, care i-a oferit o carieră excepțională. Pasionat de benzi desenate, nu uită să-l menționeze pe Green Goblin, dușmanul principal al lui Spider-Man  din Raw Forever. În aceeași piesă, rapperul evocă personajul Dr. Doom, principalul ticălos din  viitorul film Avengers. De asemenea, face referire la filmele Bringing Out the Dead cu  Nicolas Cage  și Dog Day Afternoon cu  Al Pacino.

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