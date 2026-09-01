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Drone ucrainene, din nou în spațiul aerian al Estoniei. Ministrul Apărării: Consecințele războiului se apropie

Drone ucrainene au intrat din nou în spațiul aerian al Estoniei. Ministrul eston al Apărării cere întărirea apărării aeriene și a sprijinului pentru Ucraina.
Drone ucrainene, din nou în spațiul aerian al Estoniei. Ministrul Apărării: Consecințele războiului se apropie
Maria Nițu
01 sept. 2026, 13:25, Știri externe
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Ministrul estonian al Apărării, Hanno Pevkur, a declarat marți că drone ucrainene au intrat din nou în spațiul aerian al Estoniei, ceea ce arată, conform spuselor sale, cât de mult se apropie efectele războiului de teritoriul NATO.

El a precizat că situația din prezent arată și cât de necesară este continuarea sprijinului oferit Ucrainei, inclusiv prin furnizarea de sisteme de apărare aeriană, potrivit Ukrinform.

Acesta a făcut declarațiile în fața jurnaliștilor, înaintea reuniunii informale a miniștrilor Apărării din Uniunea Europeană, organizată în Irlanda. Ministra de Externe a României, Oana Țoiu, este și ea prezentă la întrunire.

Ministrul a spus că, în urmă cu câteva ore, drone ucrainene au pătruns în spațiul aerian estonian. Estonia era pregătită pentru un astfel de incident, iar aeronavele NATO au monitorizat situația. Nu au fost înregistrate victime și nici pagube pe teritoriul țării.

„Consecințele războiului se apropie din ce în ce mai mult”, a spus ministrul estonian, precizând că acest lucru face cu atât mai importantă continuarea sprijinului pentru Ucraina.

Estonia cere consolidarea apărării aeriene

Întrebat despre modul în care Europa poate contracara atacurile hibride, Hanno Pevkur a cerut statelor europene să își consolideze capacitățile de apărare și să transmită Moscovei că există foarte multă unitate între aliați.

Atacurile hibride, spune el, au atins de curând un nou nivel. El a amintit incidentul din Leipzig, Germania, dar și un atac asupra uneia dintre cele mai mari companii din industria de apărare din Estonia.

În cazul atacului asupra companiei estoniene, procurorii desfășoară o anchetă, iar Estonia cooperează cu Letonia, din motiv că autorii ar fi venit din această țară.

„Rusia testează linia roșie”

Ministrul estonian al Apărării a spus că Rusia testează în mod constant reacția NATO, în încercarea de a afla care este limita până unde poate ataca fără a provoca activarea articolului 5 al Tratatului Atlanticului de Nord.

Potrivit declarațiilor lui Pevkur, Moscova încearcă să determine unde se află „linia roșie subțire”.

În trecut, ministrul estonian de externe, Margus Tsahkna, a spus că dronele ucrainene care au fost deviate de sistemele de război electronic rusești și au intrat pe teritoriul NATO au fost un preț care merită plătit pentru distrugerea rafinăriilor de petrol și a bazelor militare ale Rusiei.

Estonia nu va cere Ucrainei să renunțe la astfel de atacuri, chiar dacă unele dintre drone ajung să intre în spațiul aerian al statelor NATO, a spus ministrul.

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