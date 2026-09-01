Reuniune informală a miniștrilor de externe ai UE, în Irlanda. Ucraina și Orientul Mijlociu, principalele teme de discuție. Oana Țoiu, prezentă la întrunire

Ministra de Externe, Oana Țoiu, prezentă la reuniune

Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, participă, în perioada 1-2 septembrie 2026, la reuniunea informală a miniștrilor de externe ai UE, organizată la Wicklow, în Irlanda, statul care deține Președinția Consiliului UE.

Potrivit unui comunicat al MAE, la discuții au fost invitați să participe și miniștrii de externe din Canada, Elveția, Islanda, Norvegia, Marea Britanie și Ucraina.

Știrea inițială

Miniștrii de externe ai Uniunii Europene se reunesc în zilele de 1 și 2 septembrie 2026, la Wicklow, în Irlanda, pentru o reuniune informală în format Gymnich. Întâlnirea este organizată de președinția rotativă irlandeză a Consiliului UE, potrivit chiar anunțului acestuia.

Reuniunea va fi găzduită de ministrul irlandez al afacerilor externe și comerțului, Helen McEntee TD, în cooperare cu Înalta Reprezentantă a UE pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate, Kaja Kallas, potrivit informațiilor publicate pe site-ul președinției Consiliului UE.

Printre principalele teme de discuție se află sprijinul Uniunii Europene pentru Ucraina în contextul războiului, situația din Orientul Mijlociu, inclusiv conflictul din Iran și zona Golfului, situația umanitară din Gaza și deteriorarea situației din Cisiordania.

Vor exista discuții, de asemenea, și despre situația actuală din Liban.

Ucraina și Orientul Mijlociu, principalele teme

Reuniunea aceasta de la Wicklow vine după întâlnirea miniștrilor de externe ai UE în format Gymnich, desfășurată în 27 și 28 mai 2026, la Limassol, în Cipru. Atunci, discuțiile s-au concentrat în principal pe evoluțiile din Orientul Mijlociu și războiul din Ucraina.

În cadrul reuniunii din Cipru, ministrul de externe Constantinos Kombos a declarat că este nevoie urgentă de consolidare a rolului pe care Uniunea Europeană îl are, ca actor geopolitic credibil.

În ceea ce privește Orientul Mijlociu, miniștrii au analizat impactul evoluțiilor asupra securității maritime, importanța respectării dreptului internațional și a libertății de navigație, alături de nevoia de consolidare a rezilienței lanțurilor de aprovizionare.

Discuțiile despre Ucraina au vizat războiul și poziționarea strategică a Uniunii Europene.

Ce este reuniunea Gymnich

Reuniunea informală a miniștrilor de externe ai UE este cunoscută sub numele de „Gymnich”, după localitatea din Germania în care a avut loc prima întâlnire de acest tip, în 1974.

Reuniunile Gymnich au loc de două ori pe an și sunt găzduite de statul care deține președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene. Întâlnirile sunt prezidate de Înaltul Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate.

Formatul include o serie de discuții despre subiecte importante de pe agenda internațională și despre dosarele de interes pentru Uniunea Europeană. Lista temelor este stabilită de Înaltul Reprezentant, în consultare cu statul care găzduiește reuniunea.