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„Flota fantomă” a Rusiei, în vizorul UE. Kaja Kallas anunță o nouă operațiune în Mediterana

Forțele Uniunii Europene au abordat în Marea Mediterană petrolierul MV SUN, suspectat că naviga sub pavilion fals și că ar face parte din așa-numita „flotă fantomă” utilizată pentru transporturile de petrol ale Rusiei.
„Flota fantomă” a Rusiei, în vizorul UE. Kaja Kallas anunță o nouă operațiune în Mediterana
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Sursa foto: X/@kajakallas
Oana Antipa
31 aug. 2026, 16:46, Știri externe
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Este a șasea navă suspectă verificată prin astfel de operațiuni ale UE în ultimele luni.

Kaja Kallas: Vânzările ilegale de petrol reprezintă o sursă vitală pentru războiul Rusiei

Incidentul a avut loc duminică, 30 august, și a fost anunțat luni de Kaja Kallas, Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe și politica de securitate.

Petrolierul MV SUN a fost abordat de forțele Operațiunii EUNAVFOR MED IRINI pentru verificarea pavilionului sub care naviga. Potrivit șefei diplomației europene, există suspiciunea că nava utiliza un pavilion fals, încălcând astfel dreptul maritim internațional.

„Vânzările ilegale de petrol de pe navele flotei fantomă reprezintă o sursă vitală pentru războiul Rusiei în Ucraina și vom continua să le blocăm”, a transmis Kaja Kallas într-o postare pe platforma X.

Oficialul european a precizat că MV SUN este deja a șasea navă suspectată că aparține flotei fantomă care a fost abordată în ultimele luni în cadrul operațiunilor UE.

Operațiunea IRINI și-a extins misiunile în Mediterana

Operațiunea EUNAVFOR MED IRINI a fost lansată în martie 2020, una dintre principalele sale misiuni inițiale fiind aplicarea embargoului ONU asupra armelor destinate Libiei.

Mandatul operațiunii a fost ulterior extins. În prezent, IRINI monitorizează inclusiv deplasările unor nave suspecte și poate exercita dreptul de vizită pentru verificarea pavilionului, în conformitate cu articolul 110 al Convenției ONU asupra dreptului mării.

Potrivit unui raport oficial al Serviciului European de Acțiune Externă, până la sfârșitul lunii iulie Operațiunea IRINI efectuase patru abordări pentru verificarea pavilionului. UE și-a intensificat în ultimele luni acțiunile maritime împotriva navelor asociate cu flota fantomă a Rusiei.

„Flota fantomă”, pe agenda miniștrilor Apărării din UE

Subiectul urmează să ajungă și la nivelul miniștrilor Apărării din statele membre.

„Acțiunile împotriva flotei fantomă se vor număra printre subiectele discutate atunci când miniștrii Apărării din UE se vor reuni marți în Irlanda”, a anunțat Kallas.

Reuniunea informală a miniștrilor Apărării este programată pentru 1 septembrie, în Irlanda, iar Kallas va participa la discuții.

Așa-numita „flotă fantomă” este asociată cu utilizarea unor structuri de proprietate greu de urmărit, pavilioane de conveniență și alte mecanisme menite să permită continuarea transporturilor de petrol rusesc în pofida restricțiilor occidentale.

Prin verificările efectuate direct pe mare, UE încearcă să completeze regimul sancțiunilor cu măsuri operaționale împotriva navelor suspectate că ajută Rusia să mențină veniturile provenite din exporturile de petrol.

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