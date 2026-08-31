Prima pagină » Știri externe » Islanda caută noi parteneriate de securitate după respingerea negocierilor de aderare la UE

Islanda caută noi parteneriate de securitate după respingerea negocierilor de aderare la UE

Islanda trebuie să găsească noi modalități de a-și consolida securitatea după ce alegătorii au respins reluarea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană, a declarat luni pentru Reuters ministra de Externe al țării, menționând inclusiv cooperarea bilaterală și aprofundarea relațiilor cu blocul comunitar.
Islanda caută noi parteneriate de securitate după respingerea negocierilor de aderare la UE
Ministra de Externe a Islandei, Thorgerdur Gunnarsdottir. Sursa foto: Hepta
Iulian Moşneagu
31 aug. 2026, 16:53, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Declarațiile vin după ce islandezii au respins sâmbătă, prin referendum, inițiativa guvernului de a reluat negocierile pentru aderarea la UE, relatează Reuters.

Președintele american Donald Trump, care a afirmat în repetate rânduri că dorește să achiziționeze Groenlanda și a pus sub semnul întrebării angajamentul Washingtonului față de NATO, a intensificat în ultimele luni dezbaterea privind securitatea în Islanda.

„Nu am eliminat prin vot situația geopolitică. Ea există în continuare și va trebui să găsim alte modalități de a ne spori securitatea”, a declarat Thorgerdur Gunnarsdottir pentru Reuters, în Parlament, după o reuniune cu comisia pentru afaceri externe.

Prin respingerea reluării negocierilor cu UE, alegătorii nu au fost convinși de avertismentele guvernului potrivit cărora aderarea la Uniunea Europeană ar putea contribui la consolidarea securității țării.

Islanda vrea să-și consolideze cooperarea cu UE și alți parteneri

UE rămâne un partener foarte important pentru Islanda și trebuie să ne consolidăm în continuare cooperarea. Vom analiza posibilitatea unor acorduri bilaterale. Avem deja astfel de acorduri cu Finlanda și Norvegia”, a spus ea, menționând și Japonia și Canada printre partenerii importanți ai Islandei.

Islanda, o țară insulară arctică cu aproximativ 400.000 de locuitori, este membră NATO, dar nu are o armată permanentă proprie. Apărarea țării se bazează pe acordul bilateral încheiat cu Statele Unite în 1951 și pe apartenența la NATO.

La referendumul de sâmbătă, 52,8% dintre voturile exprimate au fost împotriva propunerii guvernului privind reluarea negocierilor de aderare la UE, iar 47,2% au fost în favoare. Prezența la vot a fost de 82,5%.

Islanda face parte din Spațiul Economic European din 1994, ceea ce îi oferă acces la piața unică a Uniunii Europene fără a fi însă stat membru al UE.

„Va trebui să consolidăm cooperarea în cadrul Spațiului Economic European”, a declarat ministra de Externe.

Recomandarea video

GALERIE FOTO „Unele glume se scriu singure”. Festival de memeuri pe rețele sociale după ce „Armada AUR” s-a plimbat cu „Prințesa Dunării” pe lacul de acumulare de la Porțile de Fier 1
G4Media
Pădurea „Gheorghe Hagi”: cum arată „stadionul” din Constanța la 3 ani după demolare și zeci de promisiuni pentru startul lucrărilor
GSP.ro
Vremea se schimbă radical la început de toamnă. ANM a emis prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni
Gandul
Ea este Elena, tânăra care a murit înecată în Marea Neagră. Și iubitul ei s-a stins în același mod
Cancan
Majorat de 5 stele pentru Bebeto! Anamaria Prodan, în lacrimi la petrecerea fiului ei! Reghe a lipsit
Prosport
Noile scenarii ale guvernării, dependente de viteza lui Nicușor Dan: încet sau foarte încet. „Fără slugile PSD”
Libertatea
Alina Pușcău a ajuns din nou la spital! Cum se simte după cea de-a doua ședință de tratament împotriva cancerului
CSID
Cum s-a circulat în prima zi pe noua secțiune din A7 de pe AUTOSTRADA MOLDOVEI? VIDEO
Promotor
ANALIZĂ. 31 august, deadline istoric pentru PNRR-urile din UE: Cine sunt campionii și codașii?/ Care e țara cu scor perfect, care e cea care a primit cei mai mulți bani și cine a rămas în urmă/ Cum stă România?
Economedia