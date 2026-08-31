Islanda caută noi parteneriate de securitate după respingerea negocierilor de aderare la UE

Declarațiile vin după ce islandezii au respins sâmbătă, prin referendum, inițiativa guvernului de a reluat negocierile pentru aderarea la UE, relatează Reuters.

Președintele american Donald Trump, care a afirmat în repetate rânduri că dorește să achiziționeze Groenlanda și a pus sub semnul întrebării angajamentul Washingtonului față de NATO, a intensificat în ultimele luni dezbaterea privind securitatea în Islanda.

„Nu am eliminat prin vot situația geopolitică. Ea există în continuare și va trebui să găsim alte modalități de a ne spori securitatea”, a declarat Thorgerdur Gunnarsdottir pentru Reuters, în Parlament, după o reuniune cu comisia pentru afaceri externe.

Prin respingerea reluării negocierilor cu UE, alegătorii nu au fost convinși de avertismentele guvernului potrivit cărora aderarea la Uniunea Europeană ar putea contribui la consolidarea securității țării.

Islanda vrea să-și consolideze cooperarea cu UE și alți parteneri

„UE rămâne un partener foarte important pentru Islanda și trebuie să ne consolidăm în continuare cooperarea. Vom analiza posibilitatea unor acorduri bilaterale. Avem deja astfel de acorduri cu Finlanda și Norvegia”, a spus ea, menționând și Japonia și Canada printre partenerii importanți ai Islandei.

Islanda, o țară insulară arctică cu aproximativ 400.000 de locuitori, este membră NATO, dar nu are o armată permanentă proprie. Apărarea țării se bazează pe acordul bilateral încheiat cu Statele Unite în 1951 și pe apartenența la NATO.

La referendumul de sâmbătă, 52,8% dintre voturile exprimate au fost împotriva propunerii guvernului privind reluarea negocierilor de aderare la UE, iar 47,2% au fost în favoare. Prezența la vot a fost de 82,5%.

Islanda face parte din Spațiul Economic European din 1994, ceea ce îi oferă acces la piața unică a Uniunii Europene fără a fi însă stat membru al UE.

„Va trebui să consolidăm cooperarea în cadrul Spațiului Economic European”, a declarat ministra de Externe.