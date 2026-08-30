Ce au scris Marine Le Pen și Nigel Farage după ce Islanda a respins reluarea negocierilor de aderare la UE

Marine Le Pen, candidata extremei drepte din Franța la alegerile prezidențiale din 2027, a afirmat, într-o postare pe X, că votul islandezilor arată că aderarea la UE nu reprezintă „orizontul firesc” pentru toate democrațiile europene.

„Prin respingerea, prin referendum, a reluării negocierilor de aderare la Uniunea Europeană, poporul islandez a reamintit un lucru evident: aderarea la Uniunea Europeană nu este orizontul firesc al oricărei democrații europene”, a scris Le Pen.

Ea a susținut că rezultatul transmite un mesaj privind dreptul statelor de a-și decide singure viitorul și de a-și apăra interesele naționale.

„Acest vot transmite un mesaj clar: popoarele trebuie să poată decide singure asupra viitorului lor, asupra instituțiilor lor și asupra capacității de a-și apăra interesele naționale”, a adăugat Marine Le Pen.

„Într-un moment în care unii promovează mai mult federalism și mai mult transfer de suveranitate către Comisia Europeană, acest vot arată că este posibilă o altă Europă, o Europă a națiunilor libere, suverane și care cooperează voluntar în chestiuni de interes comun”, a mai scris ea.

Nigel Farage, unul dintre cei mai cunoscuți susținători ai Brexitului și o figură centrală a campaniei pentru ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană, a transmis, de asemenea, un mesaj pe X.

„Felicitări Islandei pentru votul de a-și păstra independența”, a scris Farage.

Islandezii au respins sâmbătă reluarea negocierilor de aderare la UE. Potrivit rezultatelor finale, tabăra „Nu” a obținut 52,8% din voturi, iar „Da” 47,2%.