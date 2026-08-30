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Ce au scris Marine Le Pen și Nigel Farage după ce Islanda a respins reluarea negocierilor de aderare la UE

Marine Le Pen și Nigel Farage au salutat duminică rezultatul referendumului din Islanda, unde alegătorii au respins reluarea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană.
Ce au scris Marine Le Pen și Nigel Farage după ce Islanda a respins reluarea negocierilor de aderare la UE
Iulian Moşneagu
30 aug. 2026, 14:59, Știri externe
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Marine Le Pen, candidata extremei drepte din Franța la alegerile prezidențiale din 2027, a afirmat, într-o postare pe X, că votul islandezilor arată că aderarea la UE nu reprezintă „orizontul firesc” pentru toate democrațiile europene.

„Prin respingerea, prin referendum, a reluării negocierilor de aderare la Uniunea Europeană, poporul islandez a reamintit un lucru evident: aderarea la Uniunea Europeană nu este orizontul firesc al oricărei democrații europene”, a scris Le Pen.

Ea a susținut că rezultatul transmite un mesaj privind dreptul statelor de a-și decide singure viitorul și de a-și apăra interesele naționale.

„Acest vot transmite un mesaj clar: popoarele trebuie să poată decide singure asupra viitorului lor, asupra instituțiilor lor și asupra capacității de a-și apăra interesele naționale”, a adăugat Marine Le Pen.

„Într-un moment în care unii promovează mai mult federalism și mai mult transfer de suveranitate către Comisia Europeană, acest vot arată că este posibilă o altă Europă, o Europă a națiunilor libere, suverane și care cooperează voluntar în chestiuni de interes comun”, a mai scris ea.

Nigel Farage, unul dintre cei mai cunoscuți susținători ai Brexitului și o figură centrală a campaniei pentru ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană, a transmis, de asemenea, un mesaj pe X.

„Felicitări Islandei pentru votul de a-și păstra independența”, a scris Farage.

Islandezii au respins sâmbătă reluarea negocierilor de aderare la UE. Potrivit rezultatelor finale, tabăra „Nu” a obținut 52,8% din voturi, iar „Da” 47,2%.

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