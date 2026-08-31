Vrei să cumperi o cămilă? Afacerea neobișnuită care a ajuns în era digitală

O piață tradițională intră în era digitală

Acum, în Al Ain are loc un nou tip de comerț cu cămile. La sfârșitul lui 2024, un startup a lansat o platformă digitală pentru cumpărarea, vânzarea și licitarea cămilelor. Până în 2025, aplicația și platforma web aveau peste 15.000 de utilizatori, spune pentru CNN fondatorul și directorul general al companiei.

Timp de secole, cămilele au avut un rol important în viața oamenilor din regiunea Golfului, oferind transport, carne, lapte, piele și lână. Animalele sunt în continuare foarte apreciate, iar emiratul Abu Dhabi, unde se află orașul Al Ain, are aproximativ 500.000 de cămile.

Cămilele sunt o atracție importantă pentru turiști, care vizitează piețe precum cea din Al Ain sau fac plimbări cu cămila în deșert. Însă cele mai multe sunt crescute pentru producția de lapte, cursele de cămile – un sport popular în regiunea Golfului – și concursurile de frumusețe pentru cămile.

Premii de milioane pentru cele mai apreciate cămile

O victorie într-o cursă importantă sau la un concurs de frumusețe poate aduce premii consistente. De exemplu, la competițiile de frumusețe din cadrul ediției din acest an a Festivalului Cămilelor Al Dhafra din Abu Dhabi sunt puse în joc premii de 97 de milioane de dirhami (26,4 milioane de dolari). Festivalul va avea loc de la sfârșitul lunii octombrie până la jumătatea lunii ianuarie.

Toate acestea creează o piață activă pentru aceste animale, care sunt vândute în prezent în principal în piețe, la licitații sau prin tranzacții private.

Unele cămile se vând cu sume foarte mari. La o licitație organizată în Abu Dhabi în 2025, 15 cămile au fost vândute pentru un total de 1,77 milioane de dirhami (aproximativ 500.000 de dolari). O singură cămilă a fost adjudecată pentru 500.000 de dirhami (136.000 de dolari), după o licitație disputată. Unele exemplare de elită au fost cumpărate și vândute pentru milioane.

Comerțul tradițional, considerat prea complicat

Fondatorul startupului, a cărui familie deținea și participa cu cămile la curse în perioada copilăriei sale, consideră că piața de comercializare a cămilelor are nevoie de o schimbare. Procesul nu este eficient nici din punct de vedere al costurilor, nici al timpului, spune el.

Pentru un vânzător, găsirea unui cumpărător poate presupune transportarea cămilei cu o camionetă pe distanțe lungi pentru a întâlni potențiali clienți, fără garanția că animalul va fi vândut.

Și cumpărătorii pot fi nevoiți să parcurgă distanțe mari. Pentru a cumpăra o cămilă din Arabia Saudită, de exemplu, aceștia ar putea fi nevoiți să zboare până acolo pentru a vedea animalele disponibile, fără să aibă prea multe informații în prealabil. În plus, cămilele sunt crescute și vândute, în general, în zone deșertice aflate în afara orașelor.

3.300 de cămile, listate pe platformă

Directorul general speră să schimbe acest lucru prin noua aplicație. În prezent, aproximativ 3.300 de cămile sunt listate spre vânzare pe platforma digitală. Animalele se află în Emiratele Arabe Unite, Arabia Saudită, Qatar, Oman și Kuweit.

Anunțurile conțin informații despre vârsta cămilei, reproducere și istoricul medical. Utilizatorii trebuie să introducă numărul de telefon și numărul actului de identitate emis de autorități, ceea ce oferă un nivel de verificare de bază a persoanelor implicate în tranzacție.

În ciuda caracterului tradițional al acestei industrii, aplicația a crescut rapid. Aproximativ 3.000 de cămile au fost deja vândute prin intermediul aplicației. Utilizatorii pot cumpăra, de asemenea, hrană și medicamente pentru cămile și pot găsi locuri de muncă în domeniu, inclusiv posturi de antrenori și ciobani.