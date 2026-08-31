Creștere lunară a prețurilor la produsele agricole este cea mai mare din 2012, arată Bloomberg.

Situația ridică îngrijorări cu privire la inflația prețurilor la alimente.

Prețurile la grâu au atins recent un nivel maxim de trei ani din cauza situației din porturile de pe Marea Neagră.

13% creștere în luna august pentru 10 produse

Indicele Bloomberg Agriculture Spot , care urmărește 10 produse majore, a crescut cu peste 13% în august începând de vineri, îndreptându-se spre cea mai abruptă creștere din iulie 2012. Grâul a fost unul dintre cei mai importanți factori, prețurile atingând recent un maxim al ultimilor trei ani, având în vedere că atacurile asupra porturilor de la Marea Neagră au redus drastic transporturile dintr-o regiune importantă de creștere.

Creștere cu 20% a prețului la zahăr

Zahărul și cacao au crescut, de asemenea, cu aproximativ 20%, pe măsură ce intensificarea fenomenului El Niño alimentează îngrijorările legate de vreme.

Deși poate dura ceva timp până când culturile mai scumpe ajung pe rafturile supermarketurilor, aceste câștiguri se adaugă la creșterea facturilor la energie și transport, determinate de războiul din Iran. Acest lucru alimentează îngrijorările legate de costul alimentelor de bază din cămară, de la pâine la carne și lactate.

Exporturile de cereale s-au redus

În ceea ce privește grâul, exporturile de cereale din Ucraina și Rusia au încetinit, deoarece ambele părți își atacă reciproc navele și porturile.

Rusia se pregătește, de asemenea, să intensifice atacurile după ce a ajuns la concluzia că negocierile pentru un acord de pace au ajuns la un impas, a relatat Bloomberg săptămâna trecută.

Un sfert din exporturile mondiale de grâu

Împreună, cele două națiuni au peste un sfert din exporturile mondiale de grâu, precum și cantități mari de orz, porumb și ulei de floarea-soarelui.

Acest lucru lasă puține opțiuni pentru a umple golul, a declarat Lachstock Consulting într-o notă de luni. Cerealele nevândute se acumulează, iar ministerul agriculturii din Ucraina se așteaptă ca fermierii să planteze mai puțin grâu de iarnă pentru sezonul 2027.

„Calitatea argentiniană este îndoielnică, Canada are limite, Australia are constrângeri în ceea ce privește capacitatea de export, iar grâul american este din ce în ce mai scump furnizor rezidual”, a declarat Lachstock.

Exporturile din Marea Neagră, cruciale

„Dacă exporturile din Marea Neagră nu încep să circule din nou, piața pare să se confrunte din ce în ce mai mult cu o problemă de aprovizionare multi-sezonier, mai degrabă decât cu o problemă logistică pe termen scurt”, susține Lachstock Consulting. Vremea rea ​​a fost o altă problemă, recoltele de porumb din SUA și Europa fiind ambele afectate de valurile de căldură din vară.

El Niño, risc și anul viitor

arată Bloomberg . Un puternic fenomen El Niño este, de asemenea, așteptat să prezinte riscuri pentru culturi și anul viitor, Acest lucru a stimulat prețurile unor produse precum cacai, existând îngrijorări cu privire la modul în care fenomenul meteorologic va afecta dezvoltarea culturilor în regiunea cu cea mai mare producție din Africa de Vest.

Contractele futures pentru zahăr din New York au crescut cu aproximativ 20% în august, cel mai mare procent din 2015, deoarece India, un important producător, se confruntă cu stocuri limitate, exact în contextul creșterii cererii pentru sezonul festivalurilor. Guvernul a luat recent rara măsură de a permite unele importuri fără taxe vamale, în efortul de a reduce prețurile.

Tensiunile noi din Orientul Mijlociu generează, de asemenea, noi îngrijorări legate de fluxurile de combustibil și îngrășăminte , resurse vitale pentru fermierii lumii.