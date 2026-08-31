E oficial: ROMGAZ a preluat AZOMUREȘ

Conducerea ROMGAZ a anunțat, luni, la Bursa de Valori București, îndeplinirea tuturor condițiilor pentru finalizarea tranzacției de preluare a combinatului AZOMUREȘ.

Cel mai mare producător național de gaze, Romgaz, transmisese, în prima parte a lunii iulie, celor două entități responsabile ale statului – Consiliul Concurenței și Comisia pentru examinarea investițiilor directe (CEID) – notificările oficiale privind decizia de preluare a combinatului Azomureș, pentru obținerea avizelor decisive pentru ca tranzacția să fie considerată finalizată, conform declarației directorului general al companiei, Răzvan Popescu, pentru Mediafax.

Romgaz, cel mai mare producător național de gaze naturale și operatorul celui mai mare depozit de înmagazinare a gazelor, dar și producător și furnizor de energie electrică, este o companie controlată de statul român, care deține, prin Ministerul Energiei, pachetul majoritar de acțiuni (70,0071%). Compania este listată la Burse de Valori București și are o cotă de peste 52% din producția națională de gaze naturale.

Pe 6 iulie, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) Romgaz aprobase, cu 90,18% din voturile valabil exprimate, acordul privind transferul de activitate încheiat de Romgaz, în calitate de cumpărător, cu Azomureș, în calitate de vânzător, și i-a împuternicit pe directorul general, pe directorul general adjunct și pe directorul economic al companiei să semneze orice document prevăzut de Acordul privind transferul de activitate sau orice alt document necesar finalizării tranzacției, și să realizeze toate formalitățile necesare și utile finalizării tranzacției.

Conform legii, tranzacția este însă finalizată după ce este avizată de Consiliul Concurenței și Comisiei pentru Examinarea Investițiilor Directe (CEID), aflată sub umbrela Cancelariei premierului.

Cât costă Azomureș

Sumele pentru preluarea combinatului din Târgu Mureș vor proveni din sursele proprii ale Romgaz.

Prețul tranzacției, în urma negocierilor, este format din: 46,459 milioane euro, la care se adaugă nu mai mult de 49,80 milioane lei (aprox. 10 milioane de euro), reprezentând valoarea contabilă a consumabilelor și materiilor prime, precum și nu mai mult de 68,78 milioane lei (aprox. 13 milioane de euro), reprezentând echivalentul costurilor necesare menținerii activității în perioada dintre semnarea Contractului și data finalizării tranzacției, conform bugetului prevăzut în Contract”, conform documentului trimis de conducerea executivă a Romgaz la BVB pe 29 mai, la finalul negocierilor pentru preluarea afacerii.

Avantajele și riscurile preluării Azomureș

Cumpărarea celui mai mare producător de îngrășăminte chimice și unul dintre cei mai mari consumatori de gaze din țară, parte a grupului elvețian Ameropa din 2012, este una dintre investițiile avute în vedere de Romgaz ca parte a strategiei de diversificare a activității, după ce contractul pentru serviciile de consultanță în acest sens a fost semnat în iulie 2025.

Interesul pentru achiziția activelor ce concură la activitatea de producție de îngrășăminte chimice fusese exprimat de Romgaz în ianuarie 2025, într-o adresă transmisă către TIPA Holding AG, acționarul companiei AZOMUREȘ, parte a grupului AMEROPA.

Potrivit datelor oficiale, platforma industrială, situată în Târgu Mureș, se întinde pe o suprafață de 100 de hectare și cuprinde un complex de instalații de producere a îngrășămintelor pentru agricultură – NPK, azotat de amoniu, nitrocalcar, uree granulată – și a unor produse industriale – melamină, uree tehnică, apă amoniacală, acid azotic și altele.

Referatul Romgaz: Rațiunea strategică, beneficiile potențiale și riscurile asociate integrării Activelor Țintă

Referatul supus aprobării acționarilor pentru ședința în care au aprobat tranzacția detaliază însă, pe lângă oportunitatea investiției, și constrângerile, în așteptarea producției de gaze din perimetrul Neptun Deep din Marea Neagră, începând din 2027, și riscurile asociate acesteia, care țin, în mare, de startul producției și actualele prevederi privind limitarea angajărilor.

DOCUMENTUL detaliat, AICI.

Anunțul de la BVB:

„Finalizarea tranzacției privind achiziția activelor ce concură la activitatea de producție a S.C. AZOMUREȘ S.A., precum și preluarea contractelor și transferul salariaților aferenți activității transferate.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 234 alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare, S.N.G.N. ROMGAZ S.A. (denumită în continuare „ROMGAZ”) informează investitorii și piața de capital cu privire la finalizarea tranzacției având ca obiect achiziția activelor care concură la activitatea de producție a S.C. AZOMUREȘ S.A. (denumită în continuare „AZOMUREȘ”), precum și preluarea contractelor și transferul salariaților necesari activității preluate (denumită în continuare „Tranzacția”).

Tranzacția este realizată în baza Acordului privind transferul de activitate (Transfer of Business Agreement – „TBA”), semnat la data de 29 mai 2026 între ROMGAZ, în calitate de cumpărător, și AZOMUREȘ, în calitate de vânzător.

Finalizarea Tranzacției are loc ca urmare a îndeplinirii condițiilor suspensive prevăzute contractual, respectiv aprobarea tranzacției de către Adunarea Generală a Acționarilor ROMGAZ, obținerea deciziei necondiționate a Consiliului Concurenței prin care este aprobată tranzacția și a aprobării necondiționate a Comisiei pentru Examinarea Investițiilor Străine Directe confirmate prin Ordinul de autorizare emis de Cancelaria Prim-Ministrului.

Ultima condiție suspensivă necesară finalizării Tranzacției a fost îndeplinită la data de 28 august 2026.

Astfel, potrivit TBA, data finalizării Tranzacției este 1 septembrie 2026.

Prin finalizarea Tranzacției, ROMGAZ preia începând cu 1 septembrie 2026 activele care concură la activitatea de producție a AZOMUREȘ, precum și contractele și salariații necesari activității transferate.

Tranzacția vizează preluarea activității de producție a îngrășămintelor chimice și a produselor industriale conexe ca ansamblu economic funcțional, ROMGAZ urmărind reluarea și continuarea activității de producție a combinatului.

Ca urmare a finalizării Tranzacției, ROMGAZ realizează un pas important în diversificarea activității și integrarea pe verticală, creând premisele pentru valorificarea gazelor naturale în activități industriale cu valoare adăugată și pentru reluarea activității de producție a combinatului.

Director General,

Răzvan POPESCU

Director General Adjunct,

Aristotel Marius JUDE

Director Economic,

Gabriela TRÂNBIȚAȘ”