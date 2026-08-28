O aplicație folosită de milioane de oameni revine. Un fost angajat vrea să o readucă la viață

Startupul american Operation Bluebird, fondat, printre alții, de Stephen Coates, fost consilier juridic general și membru al consiliului de administrație al Twitter, a lansat platforma Twitter.now.

Coates a anunțat lansarea pe LinkedIn, cu mesajul: „Treci peste X. Pasărea s-a întors”, potrivit Euronews.

El a precizat că Twitter.now „nu este o încercare de a recrea vechea platformă”, ci un serviciu care le permite utilizatorilor să decidă ce tip de conținut ajunge în feedurile lor, pe principiul „libertate de exprimare, nu libertate de distribuire”.

„L-a cumpărat și l-a distrus”

Campania pentru readucerea Twitter într-o anumită formă a început după preluarea, redenumirea și reproiectarea platformei de către Elon Musk.

„A existat un loc în care întreaga lume venea să vorbească. Cel mai bogat om din lume l-a cumpărat și l-a distrus. Suntem o echipă mică ce încearcă să recupereze Twitter — reconstruit pe bază de încredere”, se arată pe pagina de prezentare a site-ului.

Campania a început în decembrie 2025, când Operation Bluebird a depus o petiție la Oficiul pentru Brevete și Mărci din SUA pentru anularea mărcilor „Twitter” și „tweet” deținute de X.

Reprezentanții startupului au susținut că X a abandonat mărcile după eliminarea brandingului Twitter și înlocuirea acestuia cu X și au solicitat, la rândul lor, înregistrarea unei mărci Twitter.

Ulterior, startupul a fost dat în judecată de X, care a încercat să împiedice lansarea platformei și a acuzat Operation Bluebird de încălcarea drepturilor de autor.

Startupul a susținut cu succes în instanță că X a renunțat la mărcile „Twitter” și „Tweet”. Judecătorul Colm Connolly a emis o decizie preliminară potrivit căreia X este posibil să fi abandonat drepturile de proprietate intelectuală, oferindu-i Operation Bluebird posibilitatea de a-și continua planurile.

Un element central al noii platforme este transparența

Startupul introduce o funcție care le permite utilizatorilor să „regleze” cantitatea de conținut și surse „de încredere” și „cu un nivel scăzut de încredere” care apar în feed.

Compania nu a dezvăluit deocamdată cum va fi stabilit nivelul de încredere, dar afirmă că platforma va funcționa pe baza „Constituției Birdhouse și a Regulilor comunității”.

Startupul spune că va interzice conținutul ilegal, exploatarea copiilor, amenințările cu violența, hărțuirea, escrocheriile și alte comportamente dăunătoare, iar politicile vor evolua pe măsură ce platforma se dezvoltă.

Lansarea vine pe fondul acuzațiilor potrivit cărora X nu a reușit să păstreze valorile platformei originale. Aproximativ 33 de milioane de utilizatori la nivel global, potrivit estimărilor citate în articol, au ales alternative pe care le consideră mai sigure sau mai utile.