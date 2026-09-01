Nicușor Dan, despre viitorul Guvern: A fost o criză care ne-a depășit previziunile

Nicușor Dan, președintele României, a declarat marți, 1 septembrie, că are regrete în privința situației guvernamentale și a mai spus că și-ar fi dorit ca un Guvern cu puteri depline să se fi concretizat în vara care tocmai a trecut.

În fața a 200 de diplomați și consuli români din țările membre NATO și UE, Nicușor Dan a vorbit despre securitatea României și relațiile externe, dar și despre prioritățile în formarea unui nou Guvern.

„A fost o criză care ne-a depășit previziunile”, spune Nicușor Dan despre criza politică din România.

Șefia MAE, poziție cheie din perspectiva președintelui

Șeful statului spune că în formarea viitorului Guvern, prioritară va fi alegerea persoanei care va conduce Ministerul de Externe.

„Sper că în relația cu viitorul guvern, oricare va fi el, să reușim să găsim poziția potrivită pentru Ministerul de Externe, pentru că există, știm toți, există chestiuni logistice importante, amânate și pe partea de finanțare și pe partea de sedii administrative ale României în afară și politica externă este o, inclusiv din perspectivă economică, este o zonă asupra căreia trebuie să ne concentrăm”, a mai adăugat Nicușor Dan.

Președintele a mai spus că la capitolul probleme administrative din MAE, progrese se vor vedea pe parcursul anului următor.

„Deci sper că pe partea administrativă vom avea niște progrese în cursul anului care urmează”, a concluzionat șeful statului.

Nicușor Dan urmează să discute din nou cu liderii partidelor politice pro-occidentale, în următoarele zile, pentru stabilirea unei noi formule de guvernare a țării.

Sorin Grindeanu a spus luni că își asumă funcția de premier, după consiliul PSD de la Sinaia, unde conducerea partidului a votat prioritățile pe care le vrea viitorul Guvern. Președintele PSD a mai adăugat că el are deja experiența funcției de prim-ministru.