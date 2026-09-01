Nicușor Dan: ne dorim o prezență economică mai importantă a companiilor americane în România

Președintele României, Nicușor Dan, s-a întâlnit marți la Palatul Cotroceni cu șefii de misiuni diplomatice, șefii oficiilor consulare și directorii Institutelor culturale românești cu ocazia Reuniunii Anuale a Diplomației Române. La întâlnirea cu diplomații, președintele a vorbit despre problemele actuale de securitate, despre parteneriatele în care România este activă.

„Participăm în mod activ la Coaliția de Voință. În fiecare din aceste formate, exprimăm punctul de vedere al României pe chestiuni de securitate și suntem activi, așa cum ne dorim să fie și relația partenerilor înspre noi. Parteneriatul cu Statele Unite, foarte important pentru România. Aici, în opinia mea, am progresat și ne dorim o prezență economică, mai importantă a companiilor americane în România. Ne concentrăm în acest climat de securitate pe parteneriate bilaterale cu componente de apărare, care să consolideze securitatea pe care îl dă participarea în formate multilaterale, de amenințări hibride, atât partea mai cinetică cât și partea cyber și de dezinformare”, a declarat Nicușor Dan.

Președintele României a abordat și relația cu Uniunea Europeană din perspectiva adoptării unui buget european pentru următoarea perioadă. El a precizat că urmează să fie luate decizii majore la nivelul UE.

„În ceea ce privește relația noastră cu Uniunea Europeană, urmează un an important cu decizii majore care privesc cadrul financiar multianual. Sperăm să avem un buget european în 2028-2034 până la sfârșitul acestui an.Și aici vreau să remarc faptul că România a coordonat declarația comună a grupului Prietenii Coeziunii, 16 state care acționează împreună, înțelegând că au interese comune în ceea ce privește arhitectura viitorului buget european”, a mai spus șeful statului.

Nicușor Dan a abordat și subiectul războiului din Ucraina și sprijinul acordat în cadrul Uniunii pentru integrare.

„Ne interesează de asemenea să fim contributori în ceea ce privește presiunea hibridă, un fenomen în parte nou în care e important să colaborăm pentru a găsi soluțiile cele mai bune. Vecinătatea imediată, evident susținem, v-am menționat, Coaliția de Voință. Ne dorim o încetare cât mai rapidă a războiului din Ucraina și o pace solidă în regiune. Pentru asta sprijinim și bilateral și în formate multilaterale Ucraina și sprijinim formele de presiune special economică asupra Rusiei. Sprijinim procesul de integrare pentru Moldova, Ucraina, Balcanii de Vest fără să ne abatem de la principiul merit-based”, a declarat Nicușor Dan.