Prima pagină » Politic » Nicușor Dan: ne dorim o prezență economică mai importantă a companiilor americane în România

Nicușor Dan: ne dorim o prezență economică mai importantă a companiilor americane în România

Președintele României, Nicușor Dan, și-a reafirmat marți interesul deosebit pentru parteneriatul cu Statele Unite și dorința pentru o prezență economică, mai importantă a companiilor americane.
Nicușor Dan, despre viitorul Guvern: A fost o criză care ne-a depășit previziunile
Nicușor Dan, despre viitorul Guvern: A fost o criză care ne-a depășit previziunile
Nicușor Dan, despre relația României cu românii din diaspora: E importantă prezența personalului diplomatic în comunitățile românești
Nicușor Dan, despre relația României cu românii din diaspora: E importantă prezența personalului diplomatic în comunitățile românești
Drone de luptă care nu au nevoie de pistă: vor decola și ateriza vertical
Drone de luptă care nu au nevoie de pistă: vor decola și ateriza vertical
Dăncilă, despre Guvernul Bolojan: „Au venit cu o poveste frumoasă pe care românii au crezut-o. Și eu am crezut”
Dăncilă, despre Guvernul Bolojan: „Au venit cu o poveste frumoasă pe care românii au crezut-o. Și eu am crezut”
„Ar fi nevoie de un premier politic”: Dăncilă susține că PSD-AUR e singura soluție la criza guvernamentală
„Ar fi nevoie de un premier politic”: Dăncilă susține că PSD-AUR e singura soluție la criza guvernamentală
Laurentiu Marinov
01 sept. 2026, 09:39, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Președintele României, Nicușor Dan, s-a întâlnit marți la Palatul Cotroceni cu șefii de misiuni diplomatice, șefii oficiilor consulare și directorii Institutelor culturale românești cu ocazia Reuniunii Anuale a Diplomației Române. La întâlnirea cu diplomații, președintele a vorbit despre problemele actuale de securitate, despre parteneriatele în care România este activă.

„Participăm în mod activ la Coaliția de Voință. În fiecare din aceste formate, exprimăm punctul de vedere al României pe chestiuni de securitate și suntem activi, așa cum ne dorim să fie și relația partenerilor înspre noi. Parteneriatul cu Statele Unite, foarte important pentru România. Aici, în opinia mea, am progresat și ne dorim o prezență economică, mai importantă a companiilor americane în România. Ne concentrăm în acest climat de securitate pe parteneriate bilaterale cu componente de apărare, care să consolideze securitatea pe care îl dă participarea în formate multilaterale, de amenințări hibride, atât partea mai cinetică cât și partea cyber și de dezinformare”, a declarat Nicușor Dan.

Președintele României a abordat și relația cu Uniunea Europeană din perspectiva adoptării unui buget european pentru următoarea perioadă. El a precizat că urmează să fie luate decizii majore la nivelul UE.

„În ceea ce privește relația noastră cu Uniunea Europeană, urmează un an important cu decizii majore care privesc cadrul financiar multianual. Sperăm să avem un buget european în 2028-2034 până la sfârșitul acestui an.Și aici vreau să remarc faptul că România a coordonat declarația comună a grupului Prietenii Coeziunii, 16 state care acționează împreună, înțelegând că au interese comune în ceea ce privește arhitectura viitorului buget european”, a mai spus șeful statului.

Nicușor Dan a abordat și subiectul războiului din Ucraina și sprijinul acordat în cadrul Uniunii pentru integrare.

„Ne interesează de asemenea să fim contributori în ceea ce privește presiunea hibridă, un fenomen în parte nou în care e important să colaborăm pentru a găsi soluțiile cele mai bune. Vecinătatea imediată, evident susținem, v-am menționat, Coaliția de Voință. Ne dorim o încetare cât mai rapidă a războiului din Ucraina și o pace solidă în regiune. Pentru asta sprijinim și bilateral și în formate multilaterale Ucraina și sprijinim formele de presiune special economică asupra Rusiei. Sprijinim procesul de integrare pentru Moldova, Ucraina, Balcanii de Vest fără să ne abatem de la principiul merit-based”, a declarat Nicușor Dan.

Recomandarea video

GALERIE FOTO „Unele glume se scriu singure”. Festival de memeuri pe rețele sociale după ce „Armada AUR” s-a plimbat cu „Prințesa Dunării” pe lacul de acumulare de la Porțile de Fier 1
G4Media
Cu ce s-a ales Carmen Negoiță după divorțul de Ionuț Negoiță: „Vă spun în premieră”
GSP.ro
De ce a decis Judecătoria condamnarea fostei primărițe a Sectorului 1, Clotilde Armand. În camera preliminară s-a vorbit de o stare de periculozitate a faptei edilului
Gandul
Unde sunt cele mai mici pensii din România. Județul aflat la coada clasamentului
Cancan
FOTO. „Arăți fabulos!”. Femeia considerată cea mai frumoasă din lume a atras atenția cu decolteul ei
Prosport
Vladimir Tismăneanu, politolog: „Lui Nicușor Dan îi e frică de tot ce reprezintă Lucian Pahonțu, care e vârful icebergului”
Libertatea
Condimentul care nu trebuie pus niciodată dacă faci ciorbă de fasole. Îi distruge gustul iremediabil
CSID
OMODA 4 debutează în Europa. Noul SUV chinezesc ar putea deveni un „Dacia Duster killer”
Promotor
ANALIZĂ. 31 august, deadline istoric pentru PNRR-urile din UE: Cine sunt campionii și codașii?/ Care e țara cu scor perfect, care e cea care a primit cei mai mulți bani și cine a rămas în urmă/ Cum stă România?
Economedia