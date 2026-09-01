Nicușor Dan, despre relația României cu românii din diaspora: E importantă prezența personalului diplomatic în comunitățile românești

Șeful statului a abordat tema în discursul susținut la Palatul Cotroceni, cu ocazia primirii șefilor de misiuni diplomatice, a șefilor oficiilor consulare și a directorilor institutelor culturale românești, în cadrul Reuniunii Anuale a Diplomației Române.

Nicușor Dan a subliniat că relația cu românii din afara țării trebuie să rămână o componentă importantă a politicii externe a României și a evidențiat necesitatea unei prezențe active a personalului diplomatic în comunitățile românești.

„E important aici prezența personalului diplomatic în comunitățile românești, în special în țările în care avem comunități mari de români”, a declarat președintele.

În acest context, Nicușor Dan a menționat și evoluțiile înregistrate în relația cu Ucraina, inclusiv semnarea parteneriatului strategic și implicațiile acestuia pentru minoritatea românească.

Președintele a arătat că Ucraina marchează, începând de anul trecut, Ziua Limbii Române la 31 august și a apreciat că îngrijorările legate de școala în limba română s-au diminuat.

„Un progres important pe relația cu Ucraina, unde am semnat parteneriatul strategic și cu consecințe pentru minoritatea românească din Ucraina”, a spus Nicușor Dan.

El a adăugat că România trebuie să acorde atenție și modului în care sunt furnizate serviciile consulare românilor aflați în străinătate.

„Și e important să optimizăm serviciile consulare. Și o să revin la chestiunea asta”, a afirmat șeful statului.