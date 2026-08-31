„Ar fi nevoie de un premier politic”: Dăncilă susține că PSD-AUR e singura soluție la criza guvernamentală

Invitată luni seara la Marius Tucă Show, Viorica Dăncilă a vorbit despre soluțiile la criza guvernamentală.

Întrebat de posibilitatea în care Eugen Tomac ar fi numit prim-ministru, Dăncilă a răspuns că această variantă „este o soluție de compromis”.

„Cred că ar fi nevoie de un premier politic. Cineva trebuie să-și asume. În 2016 noi am avut un guvern tehnocrat. A fost guvernul zero. Nu a făcut absolut nimic. Dezastru”, a explicat fostul premier.

Aceasta a adăugat că România are nevoie de experiență, expertiză, asumare și transparență, „pentru că noi nu am mai văzut nici asumare, nici transparență de la ultimele guverne”.

Dăncilă susține că cei care profită de această criză guvernamentală sunt cei din USR.

„Vedem că de această perioadă profită cei de la USR, care mai semnează contracte, dar nu care să ajute economia României. Să ajute economia altor țări. Deci eu cred că dacă nu pot să găsească o soluție, nu pot să găsească o majoritate, singura soluție sunt alegerile anticipate, întoarcerea la votul oamenilor și sper ca oamenii de data aceasta să nu mai privească cu atâta detașare”, afirmă ea.

„Sunt suveranistă, sunt pro-european, dar sunt mai mult pro-român”, a mai adăugat fostul premier.

Dăncilă precizează că este nevoie de un Guvern cu putere de plină, deoarece și Parlamentul este foarte divizat.

Viorica Dăncilă a declarat că ea ar fi făcut un guvern PSD-AUR. Această formulă „este singura soluție în care avem o majoritate cât de cât stabilă”, susține ea.

„Și, bineînțeles, cu minoritățile, cu celelalte partide mai mici, dar aveai o majoritate mult mai bună”, a adăugat fostul ministru.