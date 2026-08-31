Prima pagină » Știrile zilei » „Ar fi nevoie de un premier politic”: Dăncilă susține că PSD-AUR e singura soluție la criza guvernamentală

„Ar fi nevoie de un premier politic”: Dăncilă susține că PSD-AUR e singura soluție la criza guvernamentală

Fostul premier Viorica Dăncilă a declarat că, drept soluție la criza guvernamentală, „ar fi nevoie de un premier politic”. Aceasta a spus că un guvern PSD-AUR „este singura soluție în care avem o majoritate cât de cât stabilă”.
Dăncilă, despre Guvernul Bolojan: „Au venit cu o poveste frumoasă pe care românii au crezut-o. Și eu am crezut”
Dăncilă, despre Guvernul Bolojan: „Au venit cu o poveste frumoasă pe care românii au crezut-o. Și eu am crezut”
Dăncilă, atac dur la politica externă a României: Vizităm doar Ucraina și Moldova. Noi suntem amorțiți
Dăncilă, atac dur la politica externă a României: Vizităm doar Ucraina și Moldova. Noi suntem amorțiți
Centrala de la Iernut, aproape de final după un deceniu de blocaje. Când ar urma să producă energie
Centrala de la Iernut, aproape de final după un deceniu de blocaje. Când ar urma să producă energie
O nouă pierdere de 100 milioane de euro pentru România din PNRR. Anunțul lui Bolojan
O nouă pierdere de 100 milioane de euro pentru România din PNRR. Anunțul lui Bolojan
70 milioane de țigarete de 12 milioane de euro, ascunse într-un transport de ceapă. Parchetul General prinde un grup de criminalitate organizată format din români și moldoveni
70 milioane de țigarete de 12 milioane de euro, ascunse într-un transport de ceapă. Parchetul General prinde un grup de criminalitate organizată format din români și moldoveni
Ioana Târziu
31 aug. 2026, 21:49, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Invitată luni seara la Marius Tucă Show, Viorica Dăncilă a vorbit despre soluțiile la criza guvernamentală.

Întrebat de posibilitatea în care Eugen Tomac ar fi numit prim-ministru, Dăncilă a răspuns că această variantă „este o soluție de compromis”.

„Cred că ar fi nevoie de un premier politic. Cineva trebuie să-și asume. În 2016 noi am avut un guvern tehnocrat. A fost guvernul zero. Nu a făcut absolut nimic. Dezastru”, a explicat fostul premier.

Aceasta a adăugat că România are nevoie de experiență, expertiză, asumare și transparență, „pentru că noi nu am mai văzut nici asumare, nici transparență de la ultimele guverne”.

Dăncilă susține că cei care profită de această criză guvernamentală sunt cei din USR.

Vedem că de această perioadă profită cei de la USR, care mai semnează contracte, dar nu care să ajute economia României. Să ajute economia altor țări. Deci eu cred că dacă nu pot să găsească o soluție, nu pot să găsească o majoritate, singura soluție sunt alegerile anticipate, întoarcerea la votul oamenilor și sper ca oamenii de data aceasta să nu mai privească cu atâta detașare”, afirmă ea.

„Sunt suveranistă, sunt pro-european, dar sunt mai mult pro-român”, a mai adăugat fostul premier.

Dăncilă precizează că este nevoie de un Guvern cu putere de plină, deoarece și Parlamentul este foarte divizat.

Viorica Dăncilă a declarat că ea ar fi făcut un guvern PSD-AUR. Această formulă „este singura soluție în care avem o majoritate cât de cât stabilă”, susține ea.

„Și, bineînțeles, cu minoritățile, cu celelalte partide mai mici, dar aveai o majoritate mult mai bună”, a adăugat fostul ministru.

Recomandarea video

GALERIE FOTO „Unele glume se scriu singure”. Festival de memeuri pe rețele sociale după ce „Armada AUR” s-a plimbat cu „Prințesa Dunării” pe lacul de acumulare de la Porțile de Fier 1
G4Media
Pădurea „Gheorghe Hagi”: cum arată „stadionul” din Constanța la 3 ani după demolare și zeci de promisiuni pentru startul lucrărilor
GSP.ro
Gheorghe Piperea, ironic după ce Clotilde Armand a fost condamnată la închisoare: „Cum s-ar zice, Clotilde a furat, dar a și furat”
Gandul
Boala GRAVĂ de care suferea Anca Pandrea. Actrița s-a stins din viață la 80 de ani
Cancan
FOTO. „Arăți fabulos!”. Femeia considerată cea mai frumoasă din lume a atras atenția cu decolteul ei
Prosport
Lucian Pahonțu a reacționat după acuzațiile privind Revoluția din 1989 și Mineriada 1990. Niciun cuvânt despre Vasile Milea
Libertatea
Vedetele care s-au confruntat cu depresia și au cerut ajutor. Au zâmbit în fața camerelor, dar au dus lupte grele
CSID
Cum s-a circulat în prima zi pe noua secțiune din A7 de pe AUTOSTRADA MOLDOVEI? VIDEO
Promotor
ANALIZĂ. 31 august, deadline istoric pentru PNRR-urile din UE: Cine sunt campionii și codașii?/ Care e țara cu scor perfect, care e cea care a primit cei mai mulți bani și cine a rămas în urmă/ Cum stă România?
Economedia