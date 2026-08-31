Guvernul aprobă un nou mecanism de recompensare a performanței pentru ANAF. Când se va aplica

Luni, Guvernul a aprobat metodologia de stabilire a indicatorilor-cheie de performanță la nivelul structurilor organizatorice ale ANAF.

Aceasta include cadrul prin care îndeplinirea acestora va fi corelată cu acordarea recompenselor financiare anuale pentru personalul Agenției.

Acest menanism pune în aplicare angajamentele asumate de România prin PNRR, în cadrul Reformei R1 – Reforma ANAF prin digitalizare, Jalonul 19.

Cum vor lua angajații bonusul

El prevede introducerea unui mecanism de stimulare de tip bonus-malus pentru funcționarii ANAF, corelat cu gradul de realizare a indicatorilor-cheie de performanță.

Astfel, recompensele vor fi acordate în funcție de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță. De asemenea, se va ține cont de contribuția individuală la rezultatele instituției.

Criteriile ce vor fi luate în considerare

În hotărârea de Guvern se arată că printre principalele criterii se numără contribuția la realizarea veniturilor bugetului general consolidat, activitățile de sechestrare și valorificare a bunurilor pentru recuperarea creanțelor, nivelul de risc și complexitatea activității, competența profesională și implicarea în îndeplinirea sarcinilor suplimentare, precum și rezultatele activității de control.

Recompensele financiare vor fi diferențiate pe trei niveluri, în funcție de activitatea desfășurată și de gradul de realizare a indicatorilor-cheie de performanță.

Noul mecanism de recompensare a performanței pentru personalul ANAF se va aplica începând cu anul 2027.