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Buzoianu, la final de PNRR: „La Ministerul Mediului, toate țintele din investiții sunt realizate”

Ministra interimară a Mediului, Diana Buzoianu, anunță în urma ședinței de Guvern pentru închiderea ultimelor hotărâri necesare pentru PNRR că „toate țintele din investiții sunt realizate” la Ministerul Mediului.
Buzoianu, la final de PNRR: „La Ministerul Mediului, toate țintele din investiții sunt realizate”
Ioana Târziu
31 aug. 2026, 17:45, Politic
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Luni, 31 august, reprezintă data limită la nivelul Uniunii Europene pentru finalizarea tuturor jaloanelor, țintelor și proiectelor finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență.

În urma ședinței de Guvern pentru închiderea ultimelor hotărâri pentru PNRR, ministra interimară a Mediului a transmis un mesaj pe contul său de Facebook.

În postarea sa, Diana Buzoianu susține că toate țintele din investiții de la Ministerul Mediului au fost realizare.

„La Ministerul Mediului, după un an de muncit enorm pentru proiecte, vă pot spune clar: toate țintele din investiții sunt realizate!”, a scris Buzoianu pe contul său.

Potrivit ministrei, prin PNRR au fost construiți sute de kilometri de apă și canalizare, precum și aproximativ 21.000 de hectare împădurite, printre altele.

Realizările de la Ministerul Mediului

„Asta înseamnă, cu titlu de exemplu: zeci de fabrici de reciclare sau pentru gestionarea gunoiului de grajd realizate, sute de centre de aport voluntar înființate, sute de km de apă și canalizare realizați, mii de insule ecologice instalate și aproximativ 21.000 de hectare împădurite”, a mai scris aceasta.

În România, din cele peste 15.000 de investiții asumate, aproape 4500 de proiecte au rămas nefinalizate sau nerecepționate la termenul oficial de luni.

Tot la data limită, premierul interimar Ilie Bolojan a declarat că au fost pierduți 100 de milioane de euro, sumă aferentă jalonului de decarbonizare.

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