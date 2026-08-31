Rogobete, atac la Bolojan după inaugurarea spitalelor: „Puteți tăia panglici, dar nu puteți rescrie istoria acestor investiții”

Rogobete: „Le-am coordonat ca secretar de stat și apoi ca ministru al Sănătății”

Alexandru Rogobete spune că, dintre cele 22 de șantiere pentru spitale noi despre care s-a vorbit în ultimii ani, toate începute din 2023, unele încep acum să fie inaugurate.

„Din cele 22 de șantiere de spitale noi despre care am vorbit atâția ani, toate începute din 2023, unele încep, rând pe rând, să fie inaugurate. Le știu la fiecare virgulă. Le-am coordonat ca secretar de stat și apoi ca ministru al Sănătății”, a afirmat Rogobete, pe Facebook.

Fostul ministru spune că este mândru de rezultatele acestor investiții și susține că proiectele au fost duse mai departe împreună cu echipa Ministerului Sănătății, autoritățile locale, spitalele și constructorii.

„Am fost acolo și când erau doar planuri. Și când lipseau avize. Și când apăreau probleme de finanțare. Și când șantierele aveau nevoie de soluții. Am fost la tot serialul, nu doar la ultimul episod, când se taie panglica”, a transmis Rogobete.

„Spitalele acestea au început când dumneavoastră nu erați în Guvern”

Rogobete îl acuză pe Ilie Bolojan că încearcă să își asocieze imaginea cu investiții la realizarea cărora, spune el, nu a avut un rol.

„Observ însă insistența premierului demis Ilie Bolojan de a fi prezent la aceste inaugurări și de a-și lipi imaginea de investiții la realizarea cărora nu a avut niciun merit. Probabil când bilanțul politic este dominat de tăieri și blocaje, devine tentant să te fotografiezi lângă ceea ce au construit alții”, a afirmat Rogobete.

Rogobete susține că Bolojan poate participa la inaugurări și poate tăia panglica, însă nu poate schimba istoricul proiectelor.

„Nu, domnule Bolojan! Spitalele acestea au început când dumneavoastră nu erați în Guvern. Au fost construite pentru că au existat oameni cu viziune, care au avut curajul să înceapă și să ducă înainte proiecte uriașe pentru România. Puteți veni la inaugurări. Puteți tăia panglici. Puteți face fotografii. Dar nu puteți rescrie istoria acestor investiții”, a mai spus Rogobete.

Critici la adresa reformelor din sănătate

Fostul ministru îi reproșează premierului și actualei conduceri a sistemului de sănătate măsurile privind finanțarea spitalelor și veniturile personalului medical. Rogobete întreabă dacă medicilor și asistenților întâlniți la inaugurări li s-a explicat „cum arată, de fapt, viziunea” actualei reforme în sănătate.

„Le-ați spus că reforma înseamnă venituri mai mici pentru personalul medical? Că spitalele trebuie judecate aproape exclusiv după gradul de ocupare a paturilor și că, dacă nu ies bine cifrele într-un tabel, soluția este să le reducem finanțarea? Le-ați spus medicilor, față în față, că sunt prea bine plătiți? Că, în viziunea celor care conduc astăzi sistemul, problema sănătății din România sunt tot medicii, tot asistentele, tot spitalele care «cheltuie prea mult»?”, a transmis Rogobete.

Atac și la adresa președintelui CNAS

Fostul ministru al Sănătății îl critică și pe președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, pe care îl numește ironic „marele reformator”, și se întreabă de ce acesta nu a participat la inaugurări.

„De ce nu l-ați luat la inaugurare și pe președintele CNAS, «marele reformator», mai ales că este chiar de la Târgu Mureș? Ar fi fost o ocazie excelentă să le explice medicilor și pacienților, direct, nu dintr-un studio de televiziune, viziunea sa despre «reformă»: mai puțini bani pentru spitale, finanțare redusă dacă nu corespund unor indicatori puși într-un Excel și restrângerea cheltuielilor pentru medicamente”, a afirmat Rogobete.

El susține că există o diferență majoră între modul în care actuala și fosta conducere au înțeles reforma în sănătate.

„Noi am considerat reformă să construim spitale. Dumneavoastră considerați reformă să le tăiați finanțarea. Noi am construit infrastructură nouă pentru medici și pacienți. Dumneavoastră veniți acum să tăiați panglica. E o diferență de viziune. Și se vede. România construiește!”, a conchis Rogobete.