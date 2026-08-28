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Alertă aeriană declanșată la Kiev: 6 oameni, răniți. O școală, un bloc, dar și mai multe depozite au luat foc

În noaptea de joi spre vineri, un atac cu drone deasupra Kievului a rănit 6 persoane, între care o mamă și un copil. Blocuri de locuințe, depozite de marfă, dar și o instituție de învățământ au luat foc.
Alertă aeriană declanșată la Kiev: 6 oameni, răniți. O școală, un bloc, dar și mai multe depozite au luat foc
Sursă foto: Hepta via Mediafax Foto
Daiana Rob
28 aug. 2026, 03:02, Știri externe
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Joi noapte, s-au auzit explozii la Kiev, în timp ce Forțele Aeriene ale Ucrainei au avertizat că o dronă rusă cu motor cu reacție se îndrepta spre centrul capitalei, informează KyivPost.

Forțele Aeriene ale Ucrainei au semnalat prezența unei drone cu motor cu reacție în apropierea localității Brovary, la est de Kiev, care se îndrepta spre centrul orașului.

La Kiev și în mai multe alte regiuni a fost declarată alertă de raid aerian din cauza amenințării reprezentate de dronele rusești.

Șeful Administrației Militare a orașului Kiev, Timur Tkachenko, a precizat că sistemele de apărare aeriană erau operaționale în capitală cu puțin înainte de miezul nopții.

Ulterior, șeful Administrației Militare a raportat că zece locații din Kiev au fost afectate de atacul cu drone, cel mai grav afectat fiind districtul Solomyanskyi.

Pe durata alertei, oficialul ucrainean i-a îndemnat pe cetățeni să se adăpostească:

„Atacul rus continuă. Le cer locuitorilor din Kiev să rămână în adăposturi până când acesta se va încheia. Vom reface și reconstrui totul — cel mai important este să salvăm vieți”, a declarat Timur Tkachenko pe Telegram. 

În district au fost răniți 6 ucraineni, între care o mamă, dar și un copil. De asemenea, unul dintre răniți a suferit arsuri la membre. Acesta a primit îngrijiri medicale de urgență, potrivit Șefului Administrației Militare.

Atacurile cu drone au provocat incendii, la un bloc de locuințe, cât și în apropierea altuia. Un alt incendiu s-a declanșat la o instituție de învățământ, iar mai multe depozite din spații nerezidențiale au luat foc. Fragmente de dronă au căzut pe o mașină, dar și lângă o casă, potrivit anunțului publicat pe Telegram de Administrația Militară a Kievului.

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