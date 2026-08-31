Dăncilă, atac dur la politica externă a României: Vizităm doar Ucraina și Moldova. Noi suntem amorțiți

Fostul șef al Guvernului a afirmat, de asemenea, că ar sista ajutoarele acordate Ucrainei dacă ar reveni în funcția de prim-ministru.

Dăncilă: „Noi nu avem politică externă”

Întrebată cum evaluează politica externă actuală a României, Viorica Dăncilă a răspuns categoric:

„Nu avem. Noi nu avem politică externă.”

Fostul premier și-a comparat mandatul cu situația actuală, invocând relațiile pe care Guvernul condus de ea le-a avut cu Statele Unite, China, Turcia, Israelul, statele din Golf și țările vecine.

„Gândiți-vă că aveam relații foarte bune cu Statele Unite. Pe președinție am cooperat foarte mult cu Statele Unite. Drept dovadă întâlnirile cu vicepreședintele Statelor Unite, cu reprezentanți ai Departamentului de Stat din Statele Unite și bunele relații s-au văzut.

Relații foarte bune am avut și cu China. Pe formatul 16+1, relații pragmatice, efectiv. Am semnat o serie de contracte în beneficiu României.

Pe de altă parte, relații foarte bune cu Turcia. Am avut o relație foarte bună cu domnul Erdogan, pentru că știam că avem nevoie de un partener la Marea Neagră, un partener puternic. Și, într-adevăr, am avut o relație extraordinar de bună”, a declarat Dăncilă.

„Acum trebuia să avem cei mai mulți prieteni”

Fostul premier consideră că actualul context geopolitic ar necesita extinderea relațiilor diplomatice ale Bucureștiului, nu concentrarea acestora asupra unui număr redus de parteneri.

„Acum trebuia să avem cei mai mulți prieteni. Trebuia să avem legături cu toate statele puternice. Pentru că se trasează sferă de influență, vedem că se configurează alte formate, vedem un NATO musulman, vedem întâlnirile care au loc pe Organizația de Cooperare de la Shanghai, vedem cât de important e să ai o relație cât de cât bună cu vecinii. La noi nu”, a afirmat Viorica Dăncilă.

Aceasta a criticat concentrarea politicii externe asupra Ucrainei și Republicii Moldova și a avertizat asupra consecințelor pe care, în opinia sa, le-ar putea avea diminuarea relevanței României în raport cu alte state.

„Mergem cu Ucraina până la capăt și Republica Moldova. Dar în rest, să știți că faptul că nu contăm pentru ceilalți ar putea să ne coste foarte mult. Pentru că dacă ai o problemă, pe cine suni?”, a declarat fostul premier.

Dăncilă a susținut că apartenența la NATO nu elimină necesitatea ca România să-și dezvolte propriile capacități și relații externe.

„Dar nici pentru NATO nu trebuie să fie o povară. Trebuie să fii un partener credibil și un partener care să arăți că și tu ai posibilitatea să faci anumite lucruri. Nu aștepți mereu de la ceilalți.

Toți au căutat diferite nișe ca să-și aducă bani, să-și întărească economia, să-și întărească relațiile. Noi suntem amorțiți. Vizităm doar Ucraina și Moldova”, a spus Dăncilă.

Ce ar face dacă ar reveni premier: „Aș sista ajutoarele date către Ucraina”

Fostul șef al Guvernului a legat criticile de politică externă și de situația economică și socială internă, susținând că România continuă să promită sprijin extern în timp ce se confruntă cu probleme privind nivelul de trai, abandonul școlar și agricultura.

Întrebată ce măsuri ar lua imediat dacă ar deveni din nou prim-ministru, Dăncilă a indicat drept primă decizie oprirea sprijinului acordat Ucrainei și prezentarea publică a cheltuielilor efectuate până acum.

„Aș sista ajutoarele date către Ucraina. Aș da dovadă de respect față de cetățeni și aș arăta ce s-a cheltuit, care e situația și ce se întâmplă.”

Întrebată de unde ar trebui pornit, fostul premier a adăugat:

„Oamenii să știe de unde pornim și ce s-a întâmplat. Au acest drept.”