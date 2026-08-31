Prima pagină » Tehnologie » Drone de luptă care nu au nevoie de pistă: vor decola și ateriza vertical

Drone de luptă care nu au nevoie de pistă: vor decola și ateriza vertical

O aeronavă de luptă autonomă, proiectată să decoleze și să aterizeze vertical fără să aibă nevoie de o pistă, se pregătește pentru testele de zbor. X-BAT, dezvoltată de compania americană Shield AI, folosește un motor de avion de vânătoare și o tehnologie readusă la viață după mai bine de trei decenii.
Dăncilă, despre Guvernul Bolojan: „Au venit cu o poveste frumoasă pe care românii au crezut-o. Și eu am crezut”
Dăncilă, despre Guvernul Bolojan: „Au venit cu o poveste frumoasă pe care românii au crezut-o. Și eu am crezut”
„Ar fi nevoie de un premier politic”: Dăncilă susține că PSD-AUR e singura soluție la criza guvernamentală
„Ar fi nevoie de un premier politic”: Dăncilă susține că PSD-AUR e singura soluție la criza guvernamentală
Dăncilă, atac dur la politica externă a României: Vizităm doar Ucraina și Moldova. Noi suntem amorțiți
Dăncilă, atac dur la politica externă a României: Vizităm doar Ucraina și Moldova. Noi suntem amorțiți
Centrala de la Iernut, aproape de final după un deceniu de blocaje. Când ar urma să producă energie
Centrala de la Iernut, aproape de final după un deceniu de blocaje. Când ar urma să producă energie
O nouă pierdere de 100 milioane de euro pentru România din PNRR. Anunțul lui Bolojan
O nouă pierdere de 100 milioane de euro pentru România din PNRR. Anunțul lui Bolojan
Maria Miron
01 sept. 2026, 01:54, Știrile zilei
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Sistemul de propulsie care ar urma să permită aeronavei X-BAT să decoleze și să aterizeze vertical a fost deja testat în Statele Unite, potrivit FlightGlobal. X-BAT este dezvoltată de compania americană Shield AI, în colaborare cu producătorul de motoare GE Aerospace.

La baza tehnologiei se află un motor de avion de vânătoare prevăzut cu o duză specială (AVEN), capabilă să orienteze jetul motorului. Astfel, tracțiunea poate fi direcționată pentru a permite decolarea și aterizarea verticală.

Integrarea și pornirea motorului au fost realizate la centrul GE Aerospace din Peebles, Ohio, iar rezultatele au fost anunțate de cele două companii în luna iulie. Testele la sol continuă înainte de instalarea pe prototipul X-BAT.

De ce X-BAT nu are nevoie de pistă

Spre deosebire de un avion de vânătoare convențional, X-BAT este conceput să poată pleca în misiune din locuri în care nu există o pistă de aviație.

La decolare, motorul produce forța necesară pentru ridicarea verticală, iar duza specială direcționează jetul pentru a menține aeronava stabilă. La aterizare, direcția și intensitatea tracțiunii sunt ajustate permanent pentru a permite o coborâre controlată.

Potrivit companiei americane care le dezvoltă, decolarea și aterizarea verticală ar permite noilor drone de luptă să opereze de pe nave, insule, baze improvizate sau din zone izolate, fără infrastructura necesară avioanelor militare convenționale. Această caracteristică reduce dependența de bazele aeriene și de piste, care pot deveni ținte în timpul unui conflict.

Tehnologie testată pe F-16 în anii ”90

Tehnologia folosită de sistemul AVEN nu este nouă. Dispozitivul montat în partea din spate a motorului, care permite schimbarea direcției jetului, a fost dezvoltat în anii ’90 și testat inclusiv pe un avion de luptă F-16.

În timpul testelor de atunci, sistemul a fost folosit timp de 135 de ore de zbor, în 95 de misiuni. Pentru X-BAT, vechiul echipament a fost recuperat, recondiționat și adaptat motorului folosit de noua aeronavă.

Rolul său este însă diferit. Pe F-16, vectorizarea tracțiunii era folosită pentru creșterea manevrabilității în zbor. În cazul X-BAT, duza devine esențială pentru decolarea și aterizarea verticală, fiind nevoită să facă ajustări rapide pentru a menține aeronava stabilă.

Pilotată de inteligența artificială

X-BAT folosește inteligența artificială și este concepută să poată executa misiuni autonom sau împreună cu alte aeronave.

Producătorul spune că drona va putea desfășura misiuni aer-aer și aer-sol, precum și operațiuni de război electronic. X-BAT este proiectată pentru o rază maximă de peste 2.000 de mile marine, aproximativ 3.700 de kilometri, și pentru zboruri la altitudini de peste 50.000 de picioare, circa 15.000 de metri. Poate transporta armament atât în compartimente interne, cât și pe puncte externe de acroșare.

Urmează testul decisiv

Un alt avantaj urmărit de constructor este posibilitatea folosirii unui număr mai mare de drone într-un spațiu restrâns. Potrivit producătorului, trei X-BAT ar ocupa pe puntea unei nave aproximativ spațiul necesar unui singur avion de vânătoare convențional.

Următoarea etapă va fi însă cea decisivă: testele de zbor trebuie să demonstreze că X-BAT poate face în aer ceea ce sistemul său de propulsie a demonstrat până acum doar la sol. Dacă decolarea și aterizarea verticală vor funcționa conform planului, drona va putea opera fără piste convenționale, principalul avantaj pe care constructorii încearcă să îl obțină prin acest proiect.

Recomandarea video

GALERIE FOTO „Unele glume se scriu singure”. Festival de memeuri pe rețele sociale după ce „Armada AUR” s-a plimbat cu „Prințesa Dunării” pe lacul de acumulare de la Porțile de Fier 1
G4Media
Pădurea „Gheorghe Hagi”: cum arată „stadionul” din Constanța la 3 ani după demolare și zeci de promisiuni pentru startul lucrărilor
GSP.ro
Gheorghe Piperea, ironic după ce Clotilde Armand a fost condamnată la închisoare: „Cum s-ar zice, Clotilde a furat, dar a și furat”
Gandul
Boala GRAVĂ de care suferea Anca Pandrea. Actrița s-a stins din viață la 80 de ani
Cancan
FOTO. „Arăți fabulos!”. Femeia considerată cea mai frumoasă din lume a atras atenția cu decolteul ei
Prosport
Lucian Pahonțu a reacționat după acuzațiile privind Revoluția din 1989 și Mineriada 1990. Niciun cuvânt despre Vasile Milea
Libertatea
Vedetele care s-au confruntat cu depresia și au cerut ajutor. Au zâmbit în fața camerelor, dar au dus lupte grele
CSID
Cum s-a circulat în prima zi pe noua secțiune din A7 de pe AUTOSTRADA MOLDOVEI? VIDEO
Promotor
ANALIZĂ. 31 august, deadline istoric pentru PNRR-urile din UE: Cine sunt campionii și codașii?/ Care e țara cu scor perfect, care e cea care a primit cei mai mulți bani și cine a rămas în urmă/ Cum stă România?
Economedia