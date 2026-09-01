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Slovacia trimite radare de joasă altitudine în România pentru supravegherea graniței de est. Radu Miruță, discuții cu ministrul slovac al Apărării

Potrivit ministrului interimar al Apărării, Radu Miruță, Slovacia va trimite în România radare de joasă altitudine și personal pentru monitorizarea graniței de est, unde sunt semnalate frecvent drone.
Slovacia trimite radare de joasă altitudine în România pentru supravegherea graniței de est. Radu Miruță, discuții cu ministrul slovac al Apărării
Sursa foto: Alexandru Dobre/Mediafax Foto
Maria Nițu
01 sept. 2026, 10:05, Politic
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Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, a anunțat marți că Slovacia va trimite în România radare de joasă altitudine și personal specializat pentru utilizarea acestora, în vederea monitorizării graniței de est.

În această zonă sunt semnalate în mod frecvent drone care se apropie de spațiul aerian al României și, în unele cazuri, acestea chiar pătrund pe teritoriul țării.

Anunțul a fost făcut de Radu Miruță într-un mesaj publicat marți pe Facebook, după discuțiile cu ministrul slovac al Apărării, Robert Kaliňák.

„Uneori întâlnirile muncite dau şi roade concrete. Îi mulțumesc omologului meu, Robert Kaliňák, de asemenea și guvernului slovac pentru că au aprobat să trimită în România radare de joasă altitudine și personal care să le utilizeze! Este un răspuns pe care l-am primit la apelul pe care l-am făcut și la nivelul NATO și la nivelul Uniunii Europene pentru a întări capacitatea de supraveghere de la granița noastră estică. Este un răspuns care mă bucură dupa intalniri în care am cerut, am explicat și am argumentat. Este un răspuns pe care l-am primit după ce am demonstrat prin programele SAFE că doar în câteva luni la MApN ne-am făcut bine temele. Se poate!”, a scris Radu Miruță.

Ministrul interimar al Apărării se află acum în Irlanda, unde participă la reuniunea informală a miniștrilor Apărării din Uniunea Europeană. Miruță a scris că i-a mulțumit personal ministrului slovac pentru sprijin.

„I-am mulțumit personal ministrului Robert Kaliňák în cadrul reuniunii informale a miniștrilor Apărării din Uniunea Europeană, din Irlanda, și am subliniat încă o dată cât de important este să arătăm în practică felul în care funcționează cooperarea dintre state. România a dovedit ca este un partener serios care nu cere nimic înainte de a-și face singură lecțiile. Și da, lecții nefăcute de ani buni, au fost făcute în doar câteva luni”, a mai scris Radu Miruță.

Potrivit ministrului, sprijinul Slovaciei vine după demersurile făcute de România la nivelul NATO și al Uniunii Europene pentru consolidarea capacității de supraveghere a frontierei estice.

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