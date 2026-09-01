Nicușor Dan o primește pe Angela Merkel la Palatul Cotroceni. Fostul cancelar german își lansează în România volumul de memorii

Președintele României, Nicușor Dan, o primește marți, 1 septembrie, la Palatul Cotroceni, pe Angela Merkel, fostul cancelar al Republicii Federale Germania. Vizita are loc cu ocazia lansării în România a volumului său de memorii, „Libertate. Amintiri 1954 – 2021”.

Administrația Prezidențială a anunțat că întâlnirea dintre președintele Nicușor Dan și Angela Merkel va avea loc la ora 12:30, la Palatul Cotroceni, conform programului.

Fostul cancelar german se află în România pentru evenimentul de lansare a cărții sale, programat marți la Ateneul Român. Angela Merkel va participa la un dialog public cu Emil Hurezeanu, figură importantă a jurnalismului și diplomației românești.

Volumul „Libertate. Amintiri 1954 – 2021” prezintă perioada de viață și activitatea politică a Angelei Merkel, care a ocupat funcția de cancelar al Germaniei timp de 16 ani.

România se numără printre puținele țări în care fostul cancelar german Angela Merkel a ales să fie prezentă personal pentru promovarea cărții sale. Până acum, ea a participat la evenimentele dedicate volumului său în patru orașe: Berlin, Washington, Budapesta și Atena.

Lansarea de la Ateneul Român va avea o durată de aproximativ 90 de minute și va fi prezentată de Ioana Bâldea Constantinescu, director de comunicare al Editurii Litera.

Evenimentul va beneficia de traducere simultană din limba germană în limba română, astfel încât publicul să poată urmări dialogul dintre Angela Merkel și Emil Hurezeanu.