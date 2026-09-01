Polonia își schimbă strategia militară. Ce se întâmplă în culisele celei mai ambițioase înarmări din Europa

Pe măsură ce își dezvoltă una dintre cele mai mari armate din Europa, Varșovia pune tot mai mult accent pe producția internă și pe colaborarea cu companii din țările vecine.

Datele Agenției pentru Armament, analizate de Reuters, arată că achizițiile de apărare de la companii poloneze, inclusiv prin asocieri cu firme din Europa Centrală, au ajuns anul trecut la 30,4 miliarde de zloți (8,15 miliarde de dolari), de aproape patru ori mai mult decât în 2022.

Polonia își consolidează industria de apărare pentru a reduce dependența externă

Creșterea cheltuielilor militare este determinată în principal de războiul din Ucraina și de percepția Varșoviei asupra Rusiei ca amenințare existențială. Polonia are frontieră comună cu Ucraina și urmărește să își mărească rapid capacitatea militară, scrie TVP World.

„Construim cea mai mare armată terestră din Europa”, a declarat pentru Reuters Konrad Gołota, ministru adjunct al Activelor Statului.

Potrivit oficialului, faptul că echipamentele sunt utilizate de armata poloneză și produse în Polonia devine din ce în ce mai important.

Polonia estimează că în 2026 va cheltui aproximativ 53 de miliarde de euro pentru cheltuielile de bază în domeniul apărării, potrivit datelor NATO. Suma reprezintă aproximativ 4,7% din PIB, față de circa 44 de miliarde de euro în 2025.

Deși Varșovia continuă să cumpere sisteme militare importante din Statele Unite, precum tancuri Abrams, avioane F-35 și sisteme antiaeriene Patriot, autoritățile pun un accent tot mai mare pe fabricarea în Polonia a dronelor, muniției și altor echipamente consumate frecvent în timpul conflictelor.

Parteneriate regionale

Schimbarea de strategie creează oportunități pentru producătorii din Europa Centrală. Compania cehă CSG, unul dintre furnizorii importanți de muniție pentru Ucraina, a semnat în ultimele luni mai multe acorduri pentru extinderea producției în Polonia.

Printre acestea se numără transferul tehnologiei pentru producția de propulsanți către MESKO, companie aflată în grupul polonez PGZ, precum și un acord pentru extinderea producției de drone, rachete, muniție și vehicule blindate.

CSG a achiziționat, de asemenea, producătorul polonez de componente pentru industria de apărare Domar MS. În august, compania cehă a semnat cu Dezamet, divizie a PGZ, un acord de peste 100 de milioane de euro pentru furnizarea de componente destinate muniției de artilerie de 155 mm. Un alt contract, în valoare de 150 de milioane de euro, a fost încheiat cu Huta Stalowa Wola pentru echipamente destinate vehiculelor de luptă.

Polonia atrage producția europeană

Tendința este parte a unei schimbări mai ample în Europa, unde statele încearcă să își refacă industria militară după ce războiul din Ucraina a demonstrat cât de rapid pot fi epuizate stocurile de muniție într-un conflict de amploare.

Ministrul Apărării și vicepremierul Władysław Kosiniak-Kamysz a descris dezvoltarea industriei naționale drept o chestiune de independență a lanțurilor de aprovizionare și de asigurare a livrărilor către linia frontului.

Și alte companii europene își extind activitatea în Polonia. Grupa Niewiadow, parte a Niewiadow PGM, dezvoltă împreună cu KNDS Ammo France o capacitate de producție pentru muniție de 155 mm, care ar urma să ajungă la 180.000 de proiectile anual începând de anul viitor.

În același timp, PGZ a anunțat un parteneriat cu compania estoniană Frankenburg Technologies pentru producția în Polonia de sisteme de apărare antiaeriană cu rază foarte scurtă.

Germania este, de asemenea, implicată în această transformare. Rheinmetall a transmis că cererea generată de programul polonez de modernizare militară reprezintă unul dintre motivele pentru care compania își dezvoltă capacități de producție în Polonia și pregătește un centru regional de mentenanță și reparații pentru sistemele terestre de luptă.

Reziliență militară

Armata poloneză a depășit în acest an 220.000 de militari, devenind una dintre cele mai numeroase forțe armate din Europa. Varșovia urmărește, în paralel, să își dezvolte capacitățile industriale astfel încât armata să nu depindă exclusiv de importuri în cazul unui conflict prelungit.

Polonia discută, de asemenea, extinderea cooperării industriale cu țări precum Slovacia și Ungaria. Luna trecută, Varșovia a propus Statelor Unite și Ucrainei producția comună de rachete pentru sistemul de apărare antiaeriană Patriot.

Mesajul autorităților poloneze pentru companiile străine este clar: accesul la piața poloneză este tot mai mult legat de investițiile locale și de transferul de tehnologie.

„Dacă vrei să vinzi în Polonia, trebuie să investești în Polonia, trebuie să transferi tehnologie, trebuie să lucrezi la proiecte comune cu noi”, a declarat Konrad Gołota pentru Reuters.

Potrivit oficialului, extinderea numărului de fabrici și acumularea de know-how în Polonia vor contribui direct la consolidarea capacității de apărare a țării.