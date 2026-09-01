„Trec mereu în revistă toate pozițiile”. Trump nu exclude o „revizuire” a poziției SUA privind Insulele Falkland

Președintele american Donald Trump a declarat, luni, că nu exclude posibilitatea ca SUA să își „revizuiască” poziția privind Insulele Falkland, arhipelag administrat de Regatul Unit, dar revendicat de Argentina.

Întrebat în Biroul Oval dacă această politică ar putea fi schimbată, Trump nu a exclus scenariul.

„Trec mereu în revistă toate pozițiile. Aceasta este una dintre multe altele”, a spus Trump, potrivit Reuters.

Comentariul său vine după ce publicația britanică The Telegraph a relatat că Washingtonul ar amenința să-și reconsidere poziția și să se opună explicit recunoașterii suveranității britanice asupra insulelor, dacă Londra nu își majorează cheltuielile militare.

De asemenea, un înalt oficial american a dezvăluit pentru The Telegraph că Pentagonul va analiza angajamentele aliaților NATO privind alocarea a 5% din PIB pentru apărare, iar Marea Britanie ar urma să primească „o atenție specială” în cadrul acestei evaluări, notează The Independent.

Insulele Falkland, disputate de Argentina și Regatul Unit

Insulele Falkland se află în Atlanticul de Sud, la aproximativ 600 de kilometri de coasta patagoniană a Argentinei.

Pe de o parte, Argentina revendică suveranitatea asupra arhipelagului, dar Regatul Unit este cel care îl administrează și consideră că statutul său britanic nu este negociabil.

Disputa dintre cele două țări a culminat în 1982, când Argentina și Regatul Unit au intrat în război pentru controlul insulelor. Conflictul a durat 74 de zile și s-a încheiat cu victoria forțelor britanice.

Chiar și așa, înfrângerea militară nu a determinat Argentina să renunțe la revendicările sale. Buenos Aires continuă să considere insulele, pe care le numește Islas Malvinas, parte a teritoriului argentinian.