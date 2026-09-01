Rușii construiesc masiv în Ucraina ocupată. Dezvoltatorii primesc credite ieftine, în timp ce foștii proprietari cer despăgubiri

Proiectele sunt derulate în teritoriile ocupate din regiunile Donețk, Luhansk, Zaporojie și Herson, unde companiile de construcții au acces la finanțare în condiții preferențiale. Dezvoltatorii pot obține credite pentru proiecte cu dobânzi de aproximativ 3%, în timp ce cumpărătorii beneficiază de credite ipotecare cu dobânzi de doar 2%.

Investigația arată că programul de construcții este susținut printr-o combinație de credite de stat ieftine, facilități fiscale și acces la terenuri la prețuri reduse, scrie TVP World.

Mariupol, în centrul exploziei imobiliare din teritoriile ocupate ale Ucrainei

Mariupol a devenit unul dintre principalele centre ale noului val de construcții. Orașul a fost grav distrus în timpul asediului desfășurat de forțele ruse în 2022, iar numeroase clădiri rezidențiale au fost demolate ulterior.

Potrivit calculelor Vot Tak, băncile de stat din Rusia au acordat cel puțin 61,4 miliarde de ruble pentru proiectele de construcții de locuințe din Mariupol. Dezvoltatorii implicați în aceste proiecte ar putea obține, în total, profituri de peste 18 miliarde de ruble, conform investigației.

În timp ce noile ansambluri rezidențiale sunt construite cu sprijinul financiar al autorităților ruse, foștii locuitori ai orașului se confruntă cu dificultăți în obținerea unor locuințe înlocuitoare sau a unor despăgubiri considerate adecvate pentru proprietățile pierdute.

Proprietarii ucraineni, în conflict cu autoritățile din teritoriile ocupate

Situația proprietăților abandonate sau confiscate reprezintă o altă problemă majoră în teritoriile ocupate ale Ucrainei. O investigație separată a BBC arată că autoritățile de ocupație ruse au confiscat sau au inclus pe liste pentru confiscare peste 34.000 de locuințe deținute de ucraineni începând din 2024.

Dintre acestea, peste 14.000 de proprietăți se află în Mariupol, potrivit informațiilor publicate de BBC.

Fenomenul are loc în contextul în care Rusia susține că cele patru regiuni ucrainene – Donețk, Luhansk, Zaporojie și Herson – fac parte din teritoriul său. Anexarea acestor teritorii nu este recunoscută la nivel internațional, iar Rusia nu controlează în totalitate niciuna dintre cele patru regiuni.

Astfel, în timp ce dezvoltatorii imobiliari ruși beneficiază de sprijin de stat pentru construcții în Ucraina ocupată, foștii proprietari încearcă să obțină locuințe sau compensații pentru imobilele pierdute.