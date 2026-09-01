Muntenegru, tot mai aproape de Uniunea Europeană, dar cu un obstacol în calea sa. Serbia, acuzată că încearcă să-i frâneze aderarea

Muntenegru este în prezent țara candidată aflată cel mai aproape de aderarea la Uniunea Europeană, însă apropierea de acest moment important aduce foarte multe discuții în Serbia.

Diplomații și oamenii politici se tem că Belgradul ar putea încerca să influențeze politica internă de la Podgorica pentru a-și proteja statutul pe care îl are la nivel regional și pentru a evita comparațiile cu propriul proces de aderare, potrivit Euronews.

În timp ce Muntenegru înaintează în negocierile cu UE, parcursul Serbiei pare să fi intrat într-un blocaj. Țara nu a deschis încă toate capitolele de negociere, iar ultima sa încercare a fost blocată luna trecută de opt state membre ale UE.

„Observăm unele acțiuni ale guvernului [sârb] și ale partidelor de opoziție care complică situația internă din Muntenegru”, a declarat europarlamentarul Tonino Picula (Croația/S&D), înaintea votului din plenul Parlamentului European din iulie privind raportul anual de progres pentru țările candidate.

Trei oficiali care lucrează pentru Comisia Europeană și pentru guverne naționale au confirmat că sunt la curent cu tentativele de implicare în afacerile interne ale Muntenegrului.

Serbia, acuzată că încearcă să influențeze Muntenegru

Referitor la influența pe care Serbia o are, Jovana Marović, fost viceprim-ministru al Muntenegrului, susține că „Serbia face tot ce poate pentru a modela Muntenegru din interior, influențând identitatea noastră ca țară”.

„Aceste eforturi vor continua și după aderarea Muntenegrului la UE, dar atingerea anumitor obiective se va dovedi mult mai dificilă.”, a declarat ea pentru Euronews.

Ea a povestit despre inițiativele prin care Belgradul încearcă să compromită procesul de aderare a Muntenegrului, inclusiv o tentativă de a conferi limbii sârbe statutul de limbă oficială, alături de limba muntenegreană, prin consacrarea acestuia în Constituția țării.

O altă controversă a apărut după o încercare, oprită de Ministerul Culturii, de a schimba numele Bibliotecii Naționale din Podgorica.

Instituția poartă numele lui Radosav Ljumović, un cunoscut antifascist, iar propunerea urmărea redenumirea sa în onoarea lui Marko Miljanov, lider militar și scriitor asociat cu tradiția istorică muntenegreano-sârbă.

„Serbia încearcă sistematic să creeze diviziuni etnice”, a spus Marović, indicând inițiativele la nivel municipal promovate de forțele politice pro-sârbe pentru a „anula” recunoașterea Kosovo de către Muntenegru.

Muntenegru își menține consensul pentru aderarea la UE

Tot ea a spus că această listă de demersuri nu au oprit țara din a-și continua demersul de aderare la Uniunea Europeană. Clasa politică de la Podgorica a continuat să-și susțină eforturile.

În iulie, 74 dintre cei 77 de parlamentari au votat pentru demararea procedurii de reformă constituțională, opoziția venind doar din partea unui partid pro-sârb de linie dură.

Consensul politic a fost reafirmat la sfârșitul lunii august, când amendamentele constituționale au fost adoptate cu o majoritate de două treimi, respectiv 68 de voturi.

Relația dintre Serbia și Muntenegru, marcată de tensiuni istorice

Relațiile dintre cele două state au în spate o întreagă istorie, când au existat multe perioade de conflict. Muntenegru a fost recunoscut ca stat independent la Congresul de la Berlin din 1878, și-a pierdut ulterior independența în favoarea Serbiei și a devenit din nou stat independent în 2006.

La 20 de ani de la proclamarea independenței Muntenegrului, în luna mai, președintele sârb Aleksandar Vučić a criticat modul în care acest lucru s-a întâmplat.

El a descris evenimentul drept „o sărbătoare fastuoasă a secesiunii de lângă Serbia mea” și a spus că participarea sa ar fi fost echivalentă cu „o palmă peste față” pentru sârbi.

O lună mai târziu, Vučić a participat la summitul UE-Balcanii de Vest de la Tivat, Muntenegru, unde a spus că serviciile de informații sârbe l-au avertizat cu privire la un risc ridicat de securitate din cauza unui posibil complot de asasinat al clanurilor criminale muntenegrene.

Belgradul respinge acuzațiile

Chiar dacă este atacată cu reproșuri, Serbia respinge însă acuzațiile potrivit cărora ar încerca să împiedice aderarea vecinului său la Uniunea Europeană.

„Serbia nu are niciun interes să se amestece în procesul de aderare a Muntenegrului la UE”, a declarat pentru Euronews ambasadorul Serbiei la UE, Danijel Apostolović.

„Ne concentrăm pe propriul nostru proces de reformă și pe creșterea economică. În același timp, regret lipsa unei decizii strategice din partea unor state membre ale UE în ceea ce privește Serbia. Comisia Europeană a recomandat de cinci ori deschiderea Clusterului 3, însă încă nu am reușit să îl deschidem”, a spus el.