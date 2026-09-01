Victime civile și o armă americană de ultimă generație: misterul atacului din Lamerd

Este vorba despre Precision Strike Missile (PrSM), o rachetă dezvoltată de Lockheed Martin și destinată să înlocuiască vechiul sistem ATACMS al armatei americane. Pentagonul investește masiv în această armă, iar Marea Britanie și Australia s-au alăturat programului. Armata SUA descrie PrSM drept un sistem de lovire de precizie cu rază mult mai mare decât ATACMS. Investigația realizată de organizația Airwars și analizată de Associated Press se concentrează asupra orașului Lamerd, în sudul Iranului, unde trei rachete au lovit în prima zi a războiului, pe 28 februarie 2026.

Potrivit analizei, atacurile au ucis cel puțin 21 de civili, dintre care șapte copii, iar efectele exploziilor au fost observate la distanțe considerabile față de punctele în care se estimează că au detonat rachetele. Airwars a identificat o rază de distrugere de cel puțin 170 de metri într-unul dintre cazuri, în timp ce civili au fost uciși la cel puțin 50 de metri de locul estimat al detonării.

Strike first. Strike further. The Precision Strike Missile (PrSM) delivers lethal effects at extended ranges. Watch this tech in action. pic.twitter.com/PITz5cH1BS — U.S. Army (@USArmy) August 18, 2026

Cum poate o rachetă „de precizie” să producă atât de multe distrugeri

PrSM nu funcționează exact precum o rachetă convențională care produce în principal efectul exploziei în punctul de impact. Potrivit investigației, arma este proiectată să detoneze în aer și să împrăștie în jur zeci de mii de proiectile metalice dense, inclusiv particule de tungsten. Acestea sunt proiectate să se deplaseze în mai multe direcții și să lovească țintele aflate în zona de efect.

Imaginile analizate în Lamerd arată clădiri, străzi și vehicule acoperite de numeroase urme de impact. Modelul distrugerilor este considerat de experții consultați de AP compatibil cu efectul unei astfel de muniții. Unul dintre cazurile documentate este cel al unei școli aflate la aproximativ 170 de metri de locul estimat al detonării unei rachete. Într-un alt atac, o fetiță de numai doi ani a fost ucisă în curtea casei sale, la aproximativ 50 de metri de punctul estimat al exploziei.

SUA neagă că au lovit Lamerd

Există însă o controversă majoră. Armata americană a confirmat că a folosit rachete PrSM în Iran și a prezentat utilizarea lor drept o premieră, dar nega faptul că forțele SUA au atacat orașul Lamerd. Comandamentul Central al SUA a susținut că imaginile unei lovituri din Lamerd ar fi compatibile cu o rachetă iraniană Hoveyzeh. Experții consultați de AP și Airwars contestă această identificare și susțin că tiparul distrugerilor și imaginile proiectilului nu corespund acestui model iranian.

Nici Israelul nu și-a asumat atacul, iar experții citați de AP spun că Israelul nu este cunoscut ca deținător al unei arme cu exact acest tip de efect de fragmentare aeriană. Astfel, rămâne o contradicție între negarea oficială americană și analiza independentă a urmelor atacului.

SUA investesc miliarde în această armă

Controversa apare într-un moment important pentru programul PrSM. Pentagonul a semnat un contract de 8,4 miliarde de dolari pentru accelerarea producției, iar Marea Britanie și Australia investesc, la rândul lor, în achiziționarea și dezvoltarea sistemului. Tocmai de aceea, cazul Lamerd ridică o întrebare care depășește atacul din februarie: cât de potrivită este o astfel de armă pentru utilizarea în apropierea zonelor populate?

Experții citați de AP avertizează că efectul de fragmentare pe o rază largă poate face victime civile aproape inevitabile atunci când arma este folosită în zone dens populate. PrSM este concepută pentru a lovi ținte de mare valoare de la distanțe de sute de kilometri. Problema ridicată de cazul Lamerd este dacă precizia punctului în care racheta ajunge la țintă este suficientă atunci când efectul exploziei se extinde mult dincolo de acel punct.