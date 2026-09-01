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Israel lansează noi bombardamente în Gaza. Un atac neobișnuit a declanșat loviturile aeriene

Media arabe și israeliene anunță că astăzi, în jurul prânzului, Israel a lansat noi bombardamente în Gaza.
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Sorina Matei
01 sept. 2026, 12:06, Știri externe
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Televiziunea israeliană I24News transmite că atacuri aeriene lansate de Israel asupra vestului orașului Gaza au coincis cu relatări despre ciocniri între trupele IDF și atacatori Hamas.

Și corespondenții Al Jazeera susțin că dronele israeliene au aruncat un număr mare de muniții în districtul al-Kateeba de la vest de orașul Gaza.

Cel puțin 10 explozii au avut loc până în prezent în zonă. Surse de la Spitalul al-Shifa spun că încă sosesc victime.

Între timp, în sudul Fâșiei Gaza, există rapoarte despre ciocniri în curs de desfășurare în orașul Khan Younis, în apropierea Spitalului American.

Unitate specială a Israelului, demascată

Atacul IDF din Gaza ar fi fost  declanșat după ce o unitate specială de miliții opozante Hamas, susținute de Israel, a fost demascată în timpul unei operațiuni „speciale”.

În urma acestui eveniment, a început un val de atacuri. Cel puțin 8 persoane au fost ucise până în prezent.

Miliția susținută de Israel ar încercat să răpească un oficial Hamas, au avut loc schimburi de focuri, iar armata israeliană a intervenit, evacuând membrii miliției cu sprijin aerian și lansând bombardamente.

Persoana vizată în operațiunea din zona Al-Katiba, la vest de Gaza, este un oficial de rang înalt din cadrul serviciilor de securitate interne ale Hamas, transmit jurnaliștii canalului de știri Al-Arabi din Qatar.

IDF recunoaște

Într-un comunicat, IDF a anunțat: ” Armata israeliană a atacat în urmă cu puțin timp mai multe ținte în zona Fâșiei Gaza, cu scopul de a elimina amenințările la adresa forțelor de securitate.”

Nu au existat victime în rândul forțelor noastre”.

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