Siegfried Mureșan afirmă că PNL „nu va vota un Guvern controlat de PSD”: Le sticlesc ochii să risipească ceea ce românii au reușit să economisească

Europarlamentarul Siegfried Mureșan, propunerea PNL-UDMR-USR pentru funcția de prim-ministru, a acuzat PSD, într-o intervenție la Digi24, că vrea să revină la guvernare pentru a cheltui banii economisiți de România în ultimele luni.

Acesta a spus că „Partidul Național Liberal nu va vota Guvern care să fie controlat de PSD și care să irosească toate sacrificiile făcute de români în ultimii ani”. Potrivit lui Mureșan, în acest moment, niciunul dintre partidele politice nu are cele 233 de voturi necesare pentru învestirea unui Guvern.

„În realitate, situația este neschimbată față de ceea ce am avut înaintea vacanței parlamentare în luna iunie. Partidul Național Liberal își dorește un guvern care să continue reformele începute de premierul Ilie Bolojan, iar Partidul Social Democrat își dorește să revină la guvernare, să facă ceea ce a știut dintotdeauna, în principiu să risipească banii publici”, a declarat Siegfried Mureșan.

Declarațiile lui au fost făcute în contextul negocierilor pentru formarea unei noi majorități. Pe masa președintelui Nicușor Dan se află propunerile lui Sorin Grindeanu, din partea PSD, și Siegfried Mureșan, susținut de PNL, USR și UDMR.

Potrivit surselor MEDIAFAX, șeful statului ia în calcul și varianta unui premier independent.

Europarlamentarul liberal a susținut, de asemenea, că social-democrații ar urmări formarea unui Guvern pe care să îl poată controla.

„Văd că Partidul Social Democrat vede că România a economisit puțin, iar lor le sticlesc ochii acum să risipească ceea ce românii au reușit să economisească în ultimele luni. Deci, situația este neschimbată. Partidul Național Liberal dorește o guvernare bună. Acesta este obiectivul nostru principal. PSD-ul dorește să revină la guvernare pentru a face risipă. Noi avem o propunere oficială făcută alături de USR și UDMR. Mulțumim mult și partenerilor noștri pentru seriozitate. Încercarea pe care PSD-ul încearcă în mod evident să o facă acum este să genereze o majoritate pentru un guvern pe care să îl controleze.”, a spus acesta.

Siegfried Mureșan a amintit că PSD a încercat să formeze o majoritate în jurul unei astfel de formule și în primăvara acestui an, însă fără succes.

„Este exact încercarea pe care au făcut-o de două ori în primăvara acestui an și cu care au eșuat. În opinia mea, evaluarea obiectivă e clară, situația este neschimbată față de luna iunie înaintea vacanței parlamentare. Partidul Național Liberal nu va vota un guvern care să fie controlat de PSD și care să irosească toate sacrificiile făcute de români în ultimii ani. Ar fi păcat ca după ce am făcut curățenie în casă să intre cineva cu încălțămintea plină de noroi în casă.”, spune el.

Câte voturi au PNL, USR și UDMR

Întrebat despre numărul de voturi pe care îl au cele trei partide care îl susțin pentru funcția de premier, Mureșan a spus că PNL, USR și UDMR au împreună mai multe mandate decât PSD.

„Partidul Național Liberal, UDMR și USR, cele trei partide care în mod oficial au decis să susțină un candidat, au în momentul de față mai multe voturi în Parlamentul României decât are Partidul Social Democrat. Ne avem în momentul de față voturile acestor trei partide. Nu am purtat discuții în negocieri cu parlamentari extremiști și nici între PSD și noi în momentul de față nu există o susținere reciprocă. Le-am văzut agenda populistă, ei nu au dat semnale ca să susțină un guvern responsabil.”, a spus Mureșan.

Eurodeputatul a recunoscut că, în acest moment, nu există o majoritate de 233 de parlamentari în spatele niciunei propuneri de premier.

Întrebat dacă cele trei partide pot demonstra președintelui Nicușor Dan că au majoritatea necesară, el a spus că „nimeni nu are o majoritate în Parlamentul României. Aceasta este realitatea.”

Mureșan respinge scenariul unei rupturi în PNL

Mureșan spune că niciun parlamentar PNL nu a anunțat că va vota împotriva unei propuneri de premier susținute de partid, calificând drept speculații informațiile despre o posibilă ruptură în PNL.

„Deci în momentul de față nu au existat colegi, niciun coleg care să spună că, în mod oficial, la un vot privind o propunere a Partidului Național Liberal pentru poziția de prim-ministru, nu ar vota această propunere. Este pură speculație faptul că eventual unii colegi s-ar abate de la linia Partidului Național Liberal. Nu au informat acest lucru.”, a spus el.

„Ca atare, este mai mult o speranță a PSD-ului că pot rupe voturi din cadrul PNL-ului. Ei pe această speranță s-au bazat mereu și de aceea nu au reușit să formeze un guvern, fiindcă speranța lor de a rupe PNL nu s-a concretizat și informăm că nu vor reuși să rupă PNL nici măcar o bucățică mică, nici la vot în parlament, nici politic, nici în următoarele zile, nici în următoarele luni.”, a spus el.

Sursa video: Digi 24