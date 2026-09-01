Nicușor Dan, discurs la Catedrala Națională despre „naționalism sănătos” și divizarea societății: „Spațiul public este dominat de defetiști și demagogi. Vocea celor care cred și muncesc pentru România nu se aude”

„În primul rând, aș vrea să vă invit să mărturisiți public, și nu doar în interiorul bisericii, lucrurile, valorile în care credeți, pentru că mi se pare că această mărturisire lipsește din societatea noastră și pare că locul unei mărturisiri care să fie ferme, dar simple și decente, în spațiul public este luat de farisei. Și mă îngrijorează aderența pe care unii dintre aceștia o au în părți ale societății românești”, a declarat președintele.

Președintele a vorbit apoi despre naționalism și despre modul în care românii se raportează la trecutul țării.

„Țara asta are o istorie. Noi nu venim de nicăieri. Au fost oameni în locurile astea care au luptat pentru niște valori și care au făcut ca noi să fim azi ceea ce suntem. Și trebuie să fim mândri de oamenii ăștia. Și, privind înapoi la ce au reușit ei să realizeze, trebuie să credem că noi putem să facem din țara asta ceea ce au visat ei și ceea ce visează fiecare dintre noi pentru copiii noștri”, a spus președintele la Catedrala Națională.

„Spațiul public este dominat de defetiști și demagogi”

Președintele a susținut că în spațiul public se vorbește prea puțin despre aprecierea trecutului țării și despre un „naționalism sănătos”.

„Tocmai pentru că în spațiul public nu există suficient această mărturisire și aprecierea noastră față de trecutul acestei țări și a unui naționalism sănătos, vedem că spațiul public este dominat, pe de o parte, de defetiști care spun că nu o să putem să facem niciodată nimic în țara asta și, în partea cealaltă, de demagogi care se bat cu pumnul în piept și se cațără ei pe niște elemente esențiale ale trecutului. Și exact vocea celor care, cu decență, cred și muncesc pentru România, din păcate, nu se aude. Și trebuie să se audă”, a declarat Nicușor Dan.

Nicușor Dan, despre divizarea societății: „Nu mai avem răbdare să îl ascultăm pe celălalt”

Nicușor Dan a vorbit și despre polarizarea din societate, afirmând că diferențele de opinie sunt firești, însă problema apare atunci când oamenii nu mai sunt dispuși să îi asculte pe cei care gândesc diferit.

„Despre divizarea din societate. Pare că nu mai avem răbdare să îl ascultăm pe celălalt. Evident că tot timpul vom fi diferiți, tot timpul vom avea argumente unii împotriva celorlalți și asta e sănătos”, a spus președintele.

„Ce nu e sănătos este să ne închistăm și să nu mai auzim ce crede celălalt și, în felul ăsta, să nu reușim să colaborăm ca să avansăm împreună”, a continuat acesta.

El a spus că în spațiul public sunt prea puțini oameni care vin cu argumente și sunt capabili să îi asculte pe ceilalți.

„Nu sunt suficient de prezenți în spațiul public oameni care au argumente, oameni capabili să îl asculte pe celălalt. Și, în loc să auzim un dialog de substanță care să ne facă pe toți să progresăm, auzim urlete dintr-o parte și din alta”, a spus președintele.

„Când văd atâția tineri, nu pot decât să fiu optimist”

Nicușor Dan și-a încheiat discursul cu un mesaj adresat tinerilor prezenți la eveniment.

„Aici suntem, dar când văd atâția tineri, nu pot decât să fiu optimist. Deci vă doresc zile rodnice, vă doresc să simțiți această comuniune, să profitați de oameni mai înțelepți decât voi și să continuați să credeți în România”, a transmis președintele.