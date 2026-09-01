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Cseke Attila, după inaugurarea celei de-a 113-a creșe prin Programul „Sfânta Ana”: Proiectul va continua cu finanțare de la bugetul de stat

Cseke Attila, după inaugurarea celei de-a 113-a creșe prin Programul „Sfânta Ana”: Proiectul va continua cu finanțare de la bugetul de stat
Cseke Attila, după inaugurarea celei de-a 113-a creșe prin Programul „Sfânta Ana”: Proiectul va continua cu finanțare de la bugetul de stat
Sursa foto: Facebook/Cseke Attila
Radu Mocanu
01 sept. 2026, 10:32, Social
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Ministrul Cseke Attila a participat marți la inaugurarea unei creșe din Moldova Nouă, fiind cea de a patra creștă construită în județul Caraș-Severin. 

Creșa din Moldova Nouă are o suprafață construită de peste 1.700 de metri pătrați și este organizată în trei nuclee funcționale: zona administrativă, zona destinată copiilor și zona tehnico-gospodărească.  

Unitatea are șapte dormitoare, patru camere de joacă dotate cu vestiare și grupuri sanitare, bucătărie proprie, spații pentru servirea mesei, cabinet medical și un spațiu de joacă în aer liber. 

De asemenea, creșa va avea o capacitate de 70 de locuri.

Creșă dotată cu echipamente de ultimă generație

„Obiectivul este unul modern, dotat cu echipamente de ultimă generație, instalație de efracție, control acces, supraveghere video. De asemenea, este dotat cu panouri solare și fotovoltaice, pentru asigurarea necesarului de energie și apă caldă din surse regenerabile, iar anvelopa clădirii este bine izolată termic, cu uși și geamuri izolante. Astfel, clădirea este una de tip nZEB (near-Zero Energy Building)”, se mai arată în comunicatul de presă emis de Ministerul Dezvoltării.  

Cseke Attila a dat asigurări cu privire la continuarea proiectului, chiar dacă Planul Național de Redresare și Reziliență a fost finalizat. Finanțarea pentru viitoarele crește va fi asigurată de la bugetul de stat. 

„Chiar dacă ne-am îndeplinit ținta asumată prin PNRR, finalizând deja cele 110 creșe, programul guvernamental de construire a creșelor va continua cu fonduri de la bugetul de stat. Astfel, am ajuns la cea de-a 113-a creșă construită și la crearea a 6.730 de locuri pentru antepreșcolari”, a declarat Cseke. 

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