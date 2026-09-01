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Bărbat de 72 de ani, găsit decedat în Lacul Buftea. Polițiștii fac cercetări

Un bărbat în vârstă de 72 de ani, din orașul Buftea, a fost găsit decedat, luni, în Lacul Buftea. Polițiștii fac cercetări pentru stabilirea cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs decesul.
Bărbat de 72 de ani, găsit decedat în Lacul Buftea. Polițiștii fac cercetări
Mediafax Foto Imagine cu caracter ilustrativ
Diana Nunuț
01 sept. 2026, 11:05, Social
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Potrivit IPJ Ilfov, polițiștii au fost sesizați, la data de 31 august, prin apel la 112, cu privire la faptul că un bărbat a fost găsit fără semne vitale în Lacul Buftea, din orașul Buftea.

La fața locului s-au deplasat polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Ilfov, împreună cu un medic legist din cadrul Serviciului de Medicină Legală Ilfov.

În urma verificărilor, polițiștii au stabilit că persoana decedată este un bărbat în vârstă de 72 de ani, din orașul Buftea.

Trupul bărbatului a fost ridicat și transportat la Serviciul de Medicină Legală Ilfov, în vederea efectuării necropsiei și stabilirii cauzei decesului.

În acest sens, cercetările sunt continuate de polițiști, în vederea stabilirii cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs evenimentul, a mai precizat IPJ Ilfov.

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