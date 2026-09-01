Prima pagină » Social » Show-ul aviatic BIAS 2026, număr record de spectatori. București a intrat în topul orașelor cu cele mai mari spectacole aeriene

Show-ul aviatic BIAS 2026, număr record de spectatori. București a intrat în topul orașelor cu cele mai mari spectacole aeriene

Show-ul aviatic de weekend-ul trecut, BIAS 2026, a avut un număr record de spectatori. 450.000 de oameni s-au înghesuit pe Aeroportul din Băneasa pentru a prinde un loc cât mai bun de admirat spectacolul de pe cer.
Show-ul aviatic BIAS 2026, număr record de spectatori. București a intrat în topul orașelor cu cele mai mari spectacole aeriene
Coralia Frigea
01 sept. 2026, 11:15, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Spectacolul aviatic BIAS 2026 rămâne istorie după numărul record de spectatori. 450.000 de oameni au venit sâmbătă, 29 august, la Aeroportul din Băneasa pentru a admira acrobațiile de pe cer.

Bucureștiul a devenit capitală europeană a aviației după evenimentul BIAS (Bucharest International Air Show & General Aviation Exhibition) de anul acesta.

Cum a arătat spectacolul de pe cerul Capitalei

Frecce Tricolori, formația emblematică a Forțelor Aeriene Italiene, și Turkish Stars, formația Forțelor Aeriene ale Turciei, au colorat cerul Capitalei, spre uimirea spectatorilor. Și Forțele Aeriene Române au avut demonstrații remarcabile, cu avioanele din dotarea armatei române.

Forțele Aeriene Germane au făcut acrobații cu avioanele Eurofighter Typhoon și Tornado, Forțele Aeriene Franceze, cu Rafale Solo Display, iar Forțele Aeriene Spaniole, cu F-18 Hornet, tipul de aeronavă prezentă acum la baza militară de la Kogălniceanu.

Poliția Română a realizat un spectacol inedit. Un câine al Inspectoratului General de Aviație al MAI, atașat de elicopterul Black Hawk, a adus zâmbete pe fețele celor prezenți. Animalul a fost și parte dintr-o demonstrație a luptătorilor SIAS din cadrul Poliției Române.

Audiență record pentru un show aviatic românesc

Echipa BIAS a comunicat și cifrele, după ediția din acest an:

  • 450.000 de spectatori prezenți;
  • Peste 250 aeronave civile și militare;
  • Peste 250 piloți și parașutiști din România și din străinătate;
  • Peste 1.000 de profesionişti civili şi militari.

Trei milioane de oameni au privit spectacolul din mediul online anul acesta, dar pentru cei care își doresc să participe la ediția de anul viitor, data este deja stabilită: 27–28 august 2027.

Recomandarea video

GALERIE FOTO „Unele glume se scriu singure”. Festival de memeuri pe rețele sociale după ce „Armada AUR” s-a plimbat cu „Prințesa Dunării” pe lacul de acumulare de la Porțile de Fier 1
G4Media
Cu ce s-a ales Carmen Negoiță după divorțul de Ionuț Negoiță: „Vă spun în premieră”
GSP.ro
De ce a decis Judecătoria condamnarea fostei primărițe a Sectorului 1, Clotilde Armand. În camera preliminară s-a vorbit de o stare de periculozitate a faptei edilului
Gandul
A fost cutremur în România la ora 9:54! Ce magnitudine a anunțat INFP
Cancan
FOTO. „Arăți fabulos!”. Femeia considerată cea mai frumoasă din lume a atras atenția cu decolteul ei
Prosport
„Nu e treaba noastră”. Cum au încercat trei instituții din Sănătate să evite plata tratamentului unui copil grav bolnav
Libertatea
Laura Cosoi a făcut anunțul în lacrimi, chiar din Maramureș. Ce s-a întâmplat în secret la botezul micuței Nina!
CSID
OMODA 4 debutează în Europa. Noul SUV chinezesc ar putea deveni un „Dacia Duster killer”
Promotor
ANALIZĂ. 31 august, deadline istoric pentru PNRR-urile din UE: Cine sunt campionii și codașii?/ Care e țara cu scor perfect, care e cea care a primit cei mai mulți bani și cine a rămas în urmă/ Cum stă România?
Economedia