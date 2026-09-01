Incendiu puternic la o hală din Luduș, unde sunt depozitate deșeuri plastice. A fost emis RO-Alert

Pompierii militari din cadrul Punctului de Lucru Luduș au fost solicitați, marți, 1 septembrie, să intervină la un operator economic cu destinație de reciclare, pentru stingerea unui incendiu.

La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta în mod general în interiorul unei hale cu o suprafață de aproximativ 700-1.000 de metri pătrați. La acel moment, în hală ardeau deșeuri plastice, iar pompierii au acționat pentru localizarea și limitarea incendiului.

La intervenție au fost alocate o autospecială de stingere cu apă și spumă de la Punctul de Lucru Luduș, o autospecială de stingere cu apă și spumă și o autospecială pentru primă intervenție și comandă de la Detașamentul de Pompieri Târnăveni.

Pentru a crește ajutorul, intervin o autospecială de stingere cu apă și spumă, o autoscară și o autospecială cu roboți de la Detașamentul de Pompieri Târgu Mureș, o cisternă de la Secția de Pompieri Sărmașu și o cisternă din cadrul Administrației Domeniului Public.

Pentru avertizarea și informarea populației din zona afectată, autoritățile au transmis un mesaj RO-ALERT. Intervenția este încă în desfășurare.