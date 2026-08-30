Accident pe un drum din Timiș. Un bărbat și două femei au ajuns la spital

Accidentul s-a petrecut în jurul orei 18:00, pe DN59, potrivit ISU Timiș.

La fața locului au intervenit 9 pompieri cu o autospecială de stingere și modul de descarcerare, o autospecială de descarcerare, dar și 3 ambulanțe SAJ.

În accident au fost implicate două mașini. În prima mașină se afla doar șoferul, iar în cea de-a doua se aflau două femei.

În urma impactului, șoferul unuia dintre mașini a rămas încarcerat, în timp ce din cealaltă mașină, una dintre femei a rămas blocată.

„În acest moment, cele 2 persoane primesc îngrijiri medicale la fața locului.

Echipajele de pompieri lucrează pentru extragerea victimei încarcerate”, transmite ISU Timiș.

Echipajele de pompieri lucrează pentru extragerea victimei încarcerate”, transmite ISU Timiș.

Potrivit unei actualizări ulterioare, bărbatul încarcerat a fost scos dintre fiarele mașinii și predat medicilor aflați la fața locului. Acesta este conștient și cooperant.

Atât acesta, cât și femeile, sunt transportați la spital, potrivit ISU Timiș.