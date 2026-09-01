Prima pagină » Social » Biletul la autobuz de „1 leu pe zi” aduce schimbări în Arad. Călătoriile s-au dublat după prima lună

Biletul la autobuz de „1 leu pe zi” aduce schimbări în Arad. Călătoriile s-au dublat după prima lună

Vânzările de bilete pentru autobuz s-au dublat la Arad. Primăria anunță rezultatele programului „1 leu pe zi”, prin care locuitorii orașului plătesc un leu și primesc un bilet la transportul în comun valabil o zi întreagă.
Biletul la autobuz de „1 leu pe zi” aduce schimbări în Arad. Călătoriile s-au dublat după prima lună
Sursa foto: Primăria Arad
Coralia Frigea
01 sept. 2026, 12:20, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Primăria Arad anunță că vânzările biletelor la transportul în comun s-au dublat după ce au implementat programul „1 leu pe zi”. Numărul biletelor a crescut de la 36.072, cele vândute în luna iulie, la 80.556, în luna august.

Creșteri au fost înregistrate și în rândul abonamentelor, unde s-au înregistrat creșteri de aproximativ 40%, însemnând un plus de 2.565 față de luna anterioară.

Cum călătoresc locuitorii din Arad aproape gratuit

Practic, arădenii plătesc suma de un leu, primesc un bilet valabil 24 de ore și pot călători cu toate mijloacele de transport în comun pe raza municipiului.

„Ne dorim să schimbăm treptat comportamentul de mobilitate în oraș și să îi convingem pe arădeni că transportul public poate fi o alternativă accesibilă și eficientă. Creșterea înregistrată de la o lună la alta ne arată că suntem pe drumul bun”, a declarat primarul Aradului.

Reducerea este valabilă pentru toate categoriile de persoane, iar biletele se pot folosi atât pentru autobuz, cât și pentru tramvai.

Recomandarea video

GALERIE FOTO „Unele glume se scriu singure”. Festival de memeuri pe rețele sociale după ce „Armada AUR” s-a plimbat cu „Prințesa Dunării” pe lacul de acumulare de la Porțile de Fier 1
G4Media
Cu ce s-a ales Carmen Negoiță după divorțul de Ionuț Negoiță: „Vă spun în premieră”
GSP.ro
De ce a decis Judecătoria condamnarea fostei primărițe a Sectorului 1, Clotilde Armand. În camera preliminară s-a vorbit de o stare de periculozitate a faptei edilului
Gandul
A fost cutremur în România la ora 9:54! Ce magnitudine a anunțat INFP
Cancan
FOTO. „Arăți fabulos!”. Femeia considerată cea mai frumoasă din lume a atras atenția cu decolteul ei
Prosport
„Nu e treaba noastră”. Cum au încercat trei instituții din Sănătate să evite plata tratamentului unui copil grav bolnav
Libertatea
Laura Cosoi a făcut anunțul în lacrimi, chiar din Maramureș. Ce s-a întâmplat în secret la botezul micuței Nina!
CSID
OMODA 4 debutează în Europa. Noul SUV chinezesc ar putea deveni un „Dacia Duster killer”
Promotor
ANALIZĂ. 31 august, deadline istoric pentru PNRR-urile din UE: Cine sunt campionii și codașii?/ Care e țara cu scor perfect, care e cea care a primit cei mai mulți bani și cine a rămas în urmă/ Cum stă România?
Economedia