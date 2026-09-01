„Radioul Apocalipsei” din Rusia a transmis din nou mesaje misterioase. O voce masculină a întrerupt celebrul semnal

Potrivit monitorizărilor realizate de radioamatori, activitatea neobișnuită a fost observată între 24 și 28 august. Într-una dintre zile, semnalul ar fi fost întrerupt de cel puțin 25 de ori, după care celebrul bâzâit a revenit. Conform Nportal, printre cuvintele raportate s-au numărat „Waitress”, „Spray” și „Existence”, dar și alte combinații aparent fără sens.

UVB-76 transmite pe frecvența de 4.625 kHz și este cunoscută pentru sunetul scurt, repetitiv, care se aude aproximativ de 25 de ori pe minut. Stația este monitorizată de ani de zile de radioamatori din întreaga lume. Până în prezent scopul său real nu a fost niciodată explicat oficial.

Ce este, de fapt, misterioasa stație rusească

UVB-76 este activă cel puțin de la sfârșitul anilor 1970, iar în jurul ei s-a construit una dintre cele mai persistente legende ale radioului cu unde scurte. Când bâzâitul este întrerupt, transmisia poate include combinații de litere, numere, indicative și cuvinte codificate. Unele dintre acestea par să urmeze structuri asociate comunicațiilor militare rusești, însă nu există o explicație oficială privind semnificația lor.

The Buzzer Radio Signal The cryptic UVB-76 radio signal, a Russian shortwave station nicknamed “the Buzzer,” broke its usual tone on August 28 to deliver a 19-word coded message containing unusual terms such as “skipokrat,” “stykodust,” and “buntolit,” according to TASS. A… — Brian Roemmele (@BrianRoemmele) August 29, 2026

Stația este asociată în mod tradițional cu structurile militare rusești, iar acest lucru a alimentat speculațiile privind natura mesajelor. Unele teorii susțin că UVB-76 ar fi un canal militar de comunicații, în timp ce cele mai spectaculoase variante o leagă de sistemul nuclear rusesc „Perimetr”, cunoscut în Occident sub numele de „Mâna Moartă”.

Legătura cu „Mâna Moartă”, o teorie fără confirmare

Aici este însă diferența importantă dintre ceea ce se știe și ceea ce se speculează. Sistemul „Perimetr” a existat ca mecanism sovietic de comunicații și comandă conceput pentru situații extreme, inclusiv în cazul distrugerii principalelor centre de comandă și comunicații în urma unui atac nuclear. Nu există însă dovezi publice solide că UVB-76 este „butonul” sau declanșatorul acestui sistem. Asocierea dintre cele două a devenit parte din mitologia stației, dar scopul exact al transmisiei de pe 4.625 kHz rămâne necunoscut.

Tocmai această combinație dintre o transmisie reală, originea neclară și mesajele imposibil de descifrat pentru public transformă fiecare nouă activitate a stației într-un eveniment urmărit intens de comunitățile de radioamatori și de internet. Iar ultima serie de transmisii a readus inevitabil întrebarea: ce anume transmit rușii prin „Radioul Apocalipsei” și de ce? Deocamdată, nu există un răspuns oficial.